Maduro dice que la Cumbre de las Américas no es su prioridad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la Cumbre de las Américas que se celebrará dentro de pocos días en Lima, para la que no ha sido invitado por el Gobierno de Perú, no es su prioridad y será un "fracaso".

"Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que las cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, ahí no se toma ninguna decisión", dijo el líder chavista en rueda de prensa en Caracas.

Maduro consideró, además, que la cita continental será un "total fracaso".

Ante la negativa de Lima a que Maduro participe en la Cumbre, el gobernante venezolano dijo hoy que está evaluando una respuesta.

"Lo que estamos dando es un combate por la dignidad, y en el combate por la dignidad estamos reflexionando, pensando qué vamos a hacer en relación con esa cumbre de las Américas, y cuando ya esté totalmente decidido así lo anunciaré", adelantó.

El Gobierno peruano tomó la decisión contra Maduro "conforme a lo establecido en la Declaración de Quebec adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001", que establece que cualquier alteración al orden democrático en un país de la región, constituye la exclusión para participar en la Cumbre las Américas.

"Sé lo que el pueblo peruano va a hacer, porque el pueblo peruano se está convocando a las calles y sé para qué", prosiguió el mandatario tras criticar que los jefes de Estado participantes, según dijo, irán a Lima a "pasear", a "una especie de turismo".

"Esa Cumbre de las Américas la inventaron para imponernos el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), un proyecto de colonización económica, comercial, financiera", agregó.