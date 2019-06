Maduro dice que visita de Bachelet fue "buena" y aspira "nuevas relaciones"

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a estimé vendredi que la visite effectuée dans le pays par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, était "bonne", alors qu'il a été montré Espérant que de "nouvelles relations" naîtront entre ce bureau et son gouvernement.

"La visite a été bonne, je pense, et j'espère que l'esprit de cette visite nous privera de nouvelles relations entre le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève et notre pays, j'espère que j'implore", a déclaré Maduro. départ d'une rencontre avec Bachelet au palais présidentiel de Miraflores.

Larry Devoe, le plus haut représentant pour les droits de l'homme, a également participé à la réunion avec Maduro; le vice-président vénézuélien, Delcy Rodríguez; le chancelier, Jorge Arreaza; la première dame, Cilia Flores, et le coordonnateur résident de l'ONU au Venezuela, Peter Grohmann.

"Je remercie Mme Michelle Bachelet d'avoir assisté à mon invitation et d'avoir effectué cette visite", a ajouté la Vénézuélienne.

Maduro a rappelé que le Jordanien Zeid Ra'ad Al Hussein, commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies entre 2014 et 2018, a maintenu une position critique avec son administration et a offert son soutien à l'opposition vénézuélienne.

"L’ancien haut-commissaire s’est rendu à New York, à Washington, pour participer à des actes politiques avec l’opposition vénézuélienne, il n’a pas défendu et ne sait pas comment représenter la hauteur et l’honneur de cette position, et il a endommagé les relations du gouvernement vénézuélien avec ce bon organisme de défense des droits de l’homme. Système des Nations Unies ", at-il poursuivi.

Maduro a également noté que Bachelet avait pu rencontrer "tous les pouvoirs" au cours de son programme "intense", qu'il avait pu terminer "en toute liberté" et pouvait entendre "toutes les situations" liées aux droits de l'homme dans ce pays des Caraïbes.

En outre, le président vénézuélien a promis de "prendre au sérieux" les suggestions de Bachelet "afin que le pays" prive un système de défense des droits de l'homme de plus en plus profond, de mieux en mieux, de protéger la famille ".

M. Bachelet a tenu jeudi des réunions au ministère vénézuélien des Affaires étrangères avec une douzaine de ministres Chavez et des représentants de pouvoirs publics, tels que le procureur général Tarek Saab et le président de la Cour suprême, Maikel Moreno.

Vendredi, la politique chilienne a entamé son programme par une réunion privée avec Juan Guaidó et, selon le chef de l'opposition reconnu par plus de 50 pays comme président par intérim du Venezuela, était en faveur de la libération de près de 700 prisonniers politiques. Il y en a dans le pays.

Selon l'organisation non gouvernementale Penal Forum, qui défend la majorité des personnes considérées comme des "prisonniers politiques" du Venezuela et qui ont rencontré Bachelet jeudi soir, près de 700 personnes sont arrêtées pour des raisons de conscience.