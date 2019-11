10N- Maestre (Más Madrid) ve prioritario reformar el Código Penal para evitar sentencias como la de la manada de Manresa

La portavoz de Más País, Rita Maestre, ha subrayado que esta plataforma tiene como "prioridad" para negociar con un gobierno progresista el 11 de noviembre la reforma del Código Penal, ya que "España no puede soportar sentencias como la de Manresa". "Nunca más. Hay que cambiar la tipificación de agresión, abuso y acoso y que quede claro que sólo sí es sí y todo lo demás es no", ha recalcado.

Así lo ha expresado Maestre en el acto central de Més Compromís en Castelló, celebrado en el Museu de Belles Arts, donde han intervenido también el cabeza de lista de Més Compromís por Valencia, Joan Baldoví, la líder de la coalición valenciana, Mónica Oltra, la cabeza de lista por Castellón al Congreso, Marta Sorlí, y el candidato al Senado Jordi Navarrete.

Maestre ha prometido Más País "dedicará más recursos para luchar contra la violencia sexual, que es la que más impacto tiene entre las mujeres y la más invisible e infradotada" y ha abogado por "crear una red pública de centros de atención para víctimas y equipararlas a las víctimas de terrorismo".

Respecto al bloqueo político, ha considerado que "está afectando a la vida de millones de personas, de la gente más vulnerable: las mujeres, los inmigrantes, las clases desfavorecidas, las paradas y parados. Hay que romper este bucle y avanzar hacia un gobierno progresista, frente al riesgo de una extrema derecha peligrosa. Queremos hacer en el Gobierno de del Estado lo que vosotros --en referencia a Compromís-- lleváis cuatro años haciendo aquí".

Por su parte, Joan Baldoví se ha referido al debate a cinco celebrado este lunes, que, en su opinión, ha dejado claras dos cosas: "la primera es que con los mismos protagonistas y la misma actitud estamos, probablemente más cerca de unas terceras elecciones que de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo será la principal lucha de Compromís. La segunda es que los valencianos y la ciudadanía de Castelló hemos vuelto a estar ausentes del debate. Prácticamente tres segundos en dos horas de debate es lo único que apareció esta tierra para los cinco candidatos".

"Por eso hace falta que haya una fuerza de esta tierra que defienda a los castellonenses, porque si nosotros no estamos, no se preocuparan de nuestros problemas. Por eso es fundamental que haya una fuerza como Més Compromís esté presente porque nunca se ha oído tan fuerte la voz de Castelló que cuando Marta Sorlí, Jordi Navarrete y Carles Mulet han estado en el Congreso y el Senado para que se reclame en Madrid el Corredor Mediterráneo, la defensa de nuestros agricultores, la inversión en Cercanías...", ha argumentado.

"En Castellón --ha advertido-- nos jugamos el escaño entre Compromís y Vox y ayer en el debate vimos la cara real de ese partido de ultraderecha, que prohibiría tantas cosas, que quiere suprimir la autonomía y no duda en decir mentiras y que quiere enfrentar a las personas y no tolera la diferencia y la diversidad".

La líder de Compromís, Mónica Oltra, ha subrayado que "para cambiar realidades y mejorar la vida de la gente hace falta política útil". "Porque la política útil es hablar con la gente normal para solucionar los problemas de la gente, y para ello es necesario Més Compromís". Por eso, "para superar la política de egos y testosterona que vimos ayer en el debate, el 10N hay que llenar las urnas de sonrisas", ha recalcado.

OLTRA: "17 MESES PARA SACAR A FRANCO, MENOS MAL QUE ESTABA MUERTO"

Además, se ha preguntado "qué ha hecho" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en estos meses. "17 meses para sacar a Franco, y menos mal que estaba muerto. Y ahora anuncia que eliminará el copago farmacéutico, pero no lo ha hecho, cuando nosotros lo quitamos en sólo tres meses de gobierno. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Se ha sentado a hacerlo?. ¿Cómo es posible que dos partidos de izquierdas no se pusiesen de acuerdo ante la situación de emergencia social y emergencia climática que vivimos?. Por eso Compromís se presenta con la cara bien alta, porque todo lo que proponemos lo estamos poniendo en práctica", ha insistido.

Oltra, en su intervención, ha sido muy crítica con la repetición de elecciones: "Nos hemos quedado cortos de sala por el cabreo de la ciudadanía. Porque estamos decepcionados con quienes se pasan el día hablando pero no se escuchan, como pasó ayer, que hablaban con un adoquín. Porque estamos en una campaña innecesaria, de unas elecciones que no se deberían haber convocado, y que supone una segunda oportunidad para el trifachito. Por eso, y especialmente en Castelló, donde Vox y Més Compromís compiten por el último escaño, hay que ir a votar a Més Compromís para frenar a Vox".

La cabeza de lista de Compromís al Congreso por la demarcación de Castellón, Marta Sorlí, ha hecho referencia al "vergonzoso debate de anoche" que demostraron el "voto inútil que ha bloqueado el Estado y en el que cinco 'señoros' pasaron dos horas dándose golpes al pecho, pero sin tratar los problemas de las personas".

"Nos jugamos mucho el día 10 y debemos plantar cara a los vetos y a los egos. Plantar cara a los intereses partidistas y plantar cara al fascismo", ha apuntado