Maestros y trabajadores venezolanos protestan por reivindicaciones salariales

Maestros y trabajadores del sector educativo se concentraron hoy ante la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas para exigir reivindicaciones salariales, pues aseguran que lo que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades ni la cesta de alimentos.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta alimentaria tenía un costo de más de 12.000 bolívares soberanos para el mes de agosto (189 dólares según la tasa oficial) y los manifestantes de hoy expresaron que ganan entre 1.800 (27,88 dólares) y 3.000 bolívares (46 dólares).

Algunos de ellos aseguraron que no pueden comprar ni carne ni pollo, mientras que otros explicaban que si adquirían alguna de estas proteínas entonces no podían pagar por otros productos.

"Con mi salario compro lo que puedo, un poquito de arroz, espaguetis, carne no puedo comprar, queso tampoco porque no me alcanza", dijo la docente jubilada del Ministerio de Educación, Carmen Guerra, al canal en línea VIVOplay, al señalar que percibe un sueldo de 3.000 bolívares.

La docente dijo esto al referirse a que un kilo de carne de res en Venezuela puede costar hasta 900 bolívares (casi 14 dólares) en el mercado no oficial, pues la proteína ha desaparecido de los supermercados ante la regulación de su precio que fue establecido en 90 bolívares (1,3 dólares) por el Gobierno en pasado agosto.

Por su parte, la docente Yolimar Gil se quejó también por percibir un sueldo bajo, luego de tener un diplomado y estar haciendo una especialización.

Además denunció la deserción escolar que asegura hay en el país, pues los chicos se van "por hambre" y, porque, dijo, no se les "garantiza ni siquiera el derecho a la vida".

Mientras ocurría esta protesta en el Ministerio de Educación venezolano, donde los maestros y demás trabajadores señalaron que continuarán en la calle, los trabajadores de las empresas siderúrgicas del estado Bolívar (sur) también encabezaban una manifestación por las mismas demandas.

Los trabajadores de estas empresas, dependientes también del Estado, llevan más de 60 días protestando, mientras que los maestros mantienen un conflicto laboral desde junio pasado junto a empleados públicos de otros sectores, como el de la salud, que todas las semanas se manifiestan.

Las protestas por la crisis en Venezuela son casi diarias, debido a que hay fallas en los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas e hiperfinflación.

Este mismo miércoles en los estados venezolanos de Mérida o Lara (oeste) se registraron manifestaciones por falta de gas y agua, según informaron medios locales.

El pasado jueves el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que en septiembre se registraron 983 protestas por diferentes motivos en el país petrolero -en su mayoría por derechos sociales- lo que equivale a unas 33 por día.