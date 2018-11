Maestros venezolanos vuelven a protestar y exigen la renuncia del ministro

Los docentes venezolanos se volvieron a concentrar hoy ante la sede del Ministerio de Educación en Caracas para reiterar sus demandas de mejoras salariales y exigir la renuncia del representante de esta cartera, el chavista Aristóbulo Istúriz.

Aunque en frente a la sede del ministerio se concentraron docentes de Caracas y sus estados vecinos, Vargas y Miranda (centro), en el interior del país como en Lara (oeste) o Zulia (noroeste) también se registraron protestas contra el ministro.

"Le exigimos, ministro, renuncie, tenga vergüenza ministro (...) usted ha dejado a los trabajadores y a los niños de Venezuela en la calle y eso señor ministro es imperdonable", dijo a periodistas la secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Griselda Sánchez.

Desde junio pasado se registran en Venezuela protestas de los distintos gremios dependientes del Estado por la pérdida del poder adquisitivo, que se ha profundizado tras las medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro en agosto, según han denunciado los propios trabajadores.

Los docentes venezolanos aseguran que tras las medidas por las que Maduro aumentó el salario en 3.500 %, en un escenario de hiperinflación, los contratos colectivos fueron violados y las tablas salariales "destruidas", pues hubo una unificación de facto de los sueldos.

Aunque el Gobierno emite bonos económicos constantemente, los trabajadores denuncian que lo que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, pues luego de tres meses de las medidas el salario mínimo, 1.800 bolívares (21 dólares, según la tasa oficial), solo rinde para comprar un kilo y medio de carne de res.

Por esta razón, los trabajadores hoy se refieren a sus sueldos como "salarios de hambre" y aseguran, en muchos casos, que están pasando hambre.

Los maestros, asimismo, se quejaron hoy de que en las escuelas no está funcionando el programa de alimentación para los alumnos, que, afirman, se desmayan porque tampoco se están alimentado de forma correcta.

"Si aquí no hay navidades para los educadores y no hay navidades para nuestros estudiantes, tampoco van a haber navidades para usted porque si nosotros no tenemos paz, usted señor ministro tampoco va a tener paz. Le exigimos públicamente que renuncie, queremos su renuncia señor ministro, usted es un falta de respeto", dijo Sánchez.

Los maestros entregaron una vez más en el Ministerio de Educación un documento con sus demandas.

Se espera que este jueves el presidente Maduro realice "importantes" anuncios económicos, según han anunciado varios de los voceros de su Gobierno.