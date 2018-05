Maillo apuesta por personas como Pablo Casado y Martínez-Almeida en la dirección del PP de Madrid

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, es un "referente" del partido y podría formar parte de la nueva dirección del PP madrileño que pilotará el presidente del Senado, Pío García-Escudero. También ha apostado por incorporar a perfiles como el del portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y alcaldes que gobiernan en municipios madrileños.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maillo ha explicado que crear una gestora habría sido una decisión "traumática" y "más complicada" mientras que con la designación de García-Escudero y Juan Carlos Vera como presidente y secretario general del PP madrileño, respectivamente, se mantendrán vigentes tanto la Junta Directiva Regional como el Comité Ejecutivo regional.

En este sentido, ha señalado que los cambios se introducirán en el comité de dirección del PP madrileño, de forma que se podrá "incorporar gente de fuera que hasta ahora no estaba". Eso sí, ha rechazado que vayan a hacer "tabla rasa" de la estructura actual.

CASADO, UN "REFERENTE" DEL PP

Maillo ha reconocido que Casado es una "persona muy importante" en la dirección nacional del PP y un "referente" de la formación a nivel nacional y en la región de Madrid, por lo que "podría formar parte de la dirección del partido en Madrid"."¿De qué depende? De que Pío quiera, de que lo valore y que el propio Pablo lo considere", ha apostillado.

Además, ha destacado el "magnífico trabajo" que está realizado Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid "arrinconando a Podemos" con "denuncias y comparecencias públicas muy valientes en el pleno". "Es una persona con una gran fortaleza. Pues hay que incorporar a gente también nueva", ha dicho, para añadir que lo mismo ocurre con los alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid.

El 'número tres' del PP ha defendido la elección de Garrido porque Cristina Cifuentes dimitió por un "tema personal", en alusión a la polémica del máster y la difusión de una cinta sobre un supuesto robo de cremas en un supermercado. A su entender, la gestión del Gobierno de la Comunidad ha sido "muy positiva", el PP tiene un "caudal de confianza muy importante" y por lo tanto han realizado un "ejercicio de responsabilidad" con esta designación, sin "hacer grandes experimentos".

El coordinador general del PP ha defendido que el partido se haya tomado su tiempo para tomar estas decisiones porque en estos casos "las cosas hay que pensarlas bien" y ver "las opciones". Además, ha dicho que dejar pasar unos días desde la dimisión de Cifuentes ha "ayudado" a "planificar algunas cosas", máxime cuando el Gobierno regional no se ha paralizado en ningún momento.

GABILONDO Y LA "MOCHILA" DE PODEMOS

El 'número tres' del PP ha advertido que sería "muy mal entendido" que Ciudadanos no apoyara en la investidura a un candidato que no ha ganado las elecciones y ha recalcado que el candidato "alternativo", el socialista Ángel Gabilondo, lleva "una mochila" que se llama Podemos y que, a su juicio es "un peligro para España".

"Creo que esa izquierda radical es un peligro para España y para la Comunidad de Madrid. Y esa es la mochila que lleva el señor Gabilondo", ha manifestado, para subrayar que "lo mejor" es apoyar al partido por el que los ciudadanos optaron mayoritariamente en las urnas en 2015. Es más, ha dicho que con la gestión del PP a los madrileños les ha ido "bien".

Después de que Cs quiera que se investigue lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos, Maillo se ha mostrado a favor de que se investigue y que la universidad haga también "su propio examen" porque, a su juicio, "tiene que dar muchas explicaciones". "Cuando hay que levantar alfombras, pues ahí estamos", ha dicho, para añadir que el PP estaba dispuesto a apoyar la comisión de investigación que pidió el partido de Albert Rivera para analizar el tema del máster. Eso sí, ha subrayado que esto "no tiene absolutamente nada que ver" con la gestión de la Comunidad de Madrid.

CIUDADANOS Y EL JUEGO DE "LA YENCA"

Después de que Ciudadanos haya avanzando que no respaldará en este año que resta de legislatura las iniciativas del PP en la Comunidad de Madrid, Maillo ha dicho que será el partido naranja el que tendrá que ofrecer explicaciones si mantiene esa actitud. "Es un partido que juega a la yenka de manera habitual", ha criticado.

En este punto, ha señalado que en estos meses presentarán muchos proyectos de ley y Ciudadanos tendrá que "retratarse también". "¿Qué quiere inestabilidad o quiere estabilidad?", ha preguntado al partido de Albert Rivera, para censurar que esta formación no quiera "gobernar" ni "asumir riesgos".

COSPEDAL Y SANTAMARÍA

Ante las informaciones que apuntan a que los ministros María Dolores de Cospedal e Iñigo Méndez de Vigo podrían aspirar a ser comisarios europeos, Maillo ha asegurado que "se publican muchas cosas" y ha añadido que él no ha hablado con ninguno de los dos de este asunto. "A mi las ambiciones en política no me parecen mal", ha apostillado, para agregar que desconocía si ése es su deseo.

En cuanto a la foto de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal el Dos de Mayo, que refleja el claro distanciamiento que hay entre ambas, el dirigente del PP ha afirmado que a él le "consta que se saludaron" en esa recepción de la Comunidad de Madrid. Además, ha defendido la coordinación que hay entre Gobierno y partido y ha subrayado que en política no se viene para "hacer íntimos amigos". "Eso no afecta para nada al día a día del partido o del Gobierno", ha resaltado.