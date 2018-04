Maillo niega un choque con Cospedal por el 'caso Cifuentes' y subraya: "No hay una decisión tomada"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha negado un choque con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por el caso del máster de Cristina Cifuentes y ha subrayado que hasta el 7 de mayo, fecha tope para el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE, pueden pasar "cosas". De hecho, ha recalcado que "no hay una decisión tomada" y que antes de hacerlo explorarán "todas las posibilidades".

"Hasta el 7 de mayo queda mucho por ver y mucho por hacer", ha señalado Maillo en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press. De hecho, ha dicho que aspiran a "convencer" a Ciudadanos estos días de que "no es una solución buena" para Madrid "poner a gobernar al PSOE y a Podemos".

El dirigente del PP ha asegurado que su partido tiene que ser "justo" y, por lo tanto, no van a "tomar una decisión sin haber explorado todas las posibilidades para solucionar" este asunto y dar "estabilidad" al Gobierno de Madrid. Además, ha dejado claro que el caso de Murcia no es el de Madrid porque "queda un año para las elecciones" y Cifuentes "no está imputada" como sí que lo estaba Pedro Antonio Sánchez.

Al ser preguntado expresamente cuándo habló por última vez con Cifuentes, el coordinador general del PP ha dicho que cree fue "la semana pasada", pero ha recalcado que con el PP de Madrid está "permanentemente en contacto". "Con mucha gente del PP de Madrid y mucha gente del entorno de Cristina Cifuentes. No siempre hay que hablar con Cristina Cifuentes. Se habla con ella algunas veces y otras veces no", ha indicado.

En cuanto a si mantiene un choque de fuerza con Cospedal por este caso, Maillo lo ha negado. "Para nada. Yo lo único que hago es cumplir con mi obligación. Tengo un encargo que está basado en mantener ese contacto con el PP de Madrid y con Ciudadanos. Ese es mi trabajo y por eso soy coordinador general bajo la dirección de la secretaria general y el presidente", ha asegurado, para insistir en que tienen hasta el 7 de mayo para tomar una decisión, tanto el PP como Ciudadanos.

EL "JUSTICIERO" RIVERA

Después de que Rivera haya dicho que si Rajoy no aparta finalmente a Cifuentes podría ser para intentar "tapar" lo que la presidenta madrileña sabe de los casos de corrupción, Maillo ha recriminado al líder de Ciudadanos que "exagere como siempre" hablando de una "trama corrupta".

"Es una profunda exageración. Además llama corrupta a la universidad", ha enfatizado, para añadir que Rivera adopta el papel de "justiciero" y que "parece el presidente del Tribunal Supremo" porque "él decide quién es el culpable y quien es inocente".

Tras asegurar que en política "las cosas no son así", ha avisado a Ciudadanos que esa actitud puede darle rédito a corto plazo pero a largo plazo no le va a salir bien. Por eso, le ha aconsejado ser un "poquito más humilde y más prudente".

Aunque ha admitido que el socialista Ángel Gabilondo no es un "radical bolivariano", ha recalcado que tiene que negociar con Podemos para que prospere la moción de censura en Madrid. Además, ha recordado que Cs se "jacta" habitualmente de no ir "ni a la esquina" con el partido de Pablo Iglesias. "Vamos a ver lo que pasa hasta el día 7 de mayo. Creo que van a pasar muchas cosas hasta esa fecha", ha abundado.

"SE HABLA MÁS DE CIFUENTES QUE DE LA GUERRA DE SIRIA"

Al ser preguntado si es imposible convencer a Cifuentes para que deje el Gobierno regional, Maillo ha señalado que la cuestión tampoco es "convencer de nada" a la presidenta madrileña, que ha dado una "versión". "Se está hablando más de Cifuentes que de la guerra de Siria", se ha quejado.

El coordinador general del PP ha afirmado que Cs no ha tenido ninguna intención de negociar una comisión de investigación sobre el máster pero tampoco ha aceptado "todavía" sentarse con el PSOE y Podemos para negociar la moción de censura, algo que ha achacado al hecho de que Cs no quiere que "esa escena la vean los madrileños".

Maillo ha recordado que Cifuentes ganó las elecciones y ha añadido que el acta de su máster se la "entregó la universidad" y, por lo tanto, no la ha "falsificado ella". "No le tengo por qué quitar esa buena fe a la hora de presentar ese documento. No creo que ella supiera cuando presentó ese documento que era falsa", ha aseverado.

Tras criticar la "dejación de funciones" de la universidad, el 'número tres' del PP ha admitido que se está hablando de si hay "verdad" o "mentira" y ha subrayado que es la oposición la que ha colocado encima de la mesa ese elemento de discusión. "Cs va de impoluto, de que no ha roto un plato en su vida y de que nunca miente. Al final resulta que también tiene puntos oscuros y que no han dicho la verdad", ha exclamado.

Por eso, ha dicho que el diputado de Cs Toni Canto debería "replantearse" si sigue presidiendo la Comisión de Calidad democrática del Congreso, después de que pusiera en su currículum que era pedagogo cuando no tiene la licenciatura. "Es un tema simplemente de coherencia", ha apostillado, para añadir que el partido naranja da "lecciones de puritanismo" pero "no cumple" con el "ejemplo".