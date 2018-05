Maillo asegura que Garrido tiene "todo el apoyo" y la "confianza" del PP: "No conozco nada que se le pueda rechazar"

Así lo ha expuesto Maillo en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, antes de la celebración de la primera sesión del Pleno de investidura de Garrido, de quien ha dicho que no conoce nada que se le pueda rechazar, "sino, no hubiera sido propuesto" como candidato.

El coordinador general del PP ha incidido en que Garrido "está a la altura de las circunstancias", al tiempo que ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a todos los madrileños", porque "el proyecto del PP que ganó las elecciones continúa".

"Ese proyecto es básicamente un proyecto que supone bajada de impuestos y mejores servicios públicos y mejor educación o servicios sociales. Tendremos un nuevo presidente que continuará ese proyecto político que representa el PP y creo que le ha ido muy bien a los madrileños", ha aseverado.

Al ser preguntado sobre la ausencia de Pablo Casado al Pleno de investidura, Maillo ha indicado que no sabe por qué no ha acudido, pero que no cree que su ausencia "quiera decir que deja de apoyar a Garrido", porque "todos" le apoyan.