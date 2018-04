Maíllo (PP) asegura que Casado presentó al partido la documentación de su máster: "Nos lo ha enseñado"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado este lunes que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, presentó la documentación de su máster a la dirección del partido. "Lo tiene porque nos lo ha enseñado", ha añadido.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Maíllo ha explicado --después de que 'El País' informase de ello-- que hacía "varios días que se barajaba la posibilidad" de que la Universidad Rey Juan Carlos estuviese investigando el título de Casado.

"El propio Pablo se dirigió a nosotros. Ha publicado la intranet donde dice que lo cursó y tiene el plan de su trabajo: lo tiene porque nos lo ha enseñado. No cuestionamos que no tenga el máster, sino todo lo contrario. Él nos presentó toda la documentación, que no exigimos, pero el por su propia voluntad lo dijo. Estamos tranquilos", ha expresado.

Para el dirigente 'popular', "sería un poco injusto" acusar a Casado de no tener el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico, el mismo que supuestamente cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "A ver si resulta que cualquiera que ha hecho el máster resulta sospechoso", ha apostillado.

Por otro lado, Maíllo se ha mostrado sorprendido por la decisión de Ciudadanos de pedir la dimisión de Cifuentes, que ha achacado a las "prisas del PSOE y Podemos por hacerse con el poder". "Les hace falta un poco de tranquilidad", ha aseverado.

En este sentido, ha afeado a la formación 'naranja' por "cambiar de opinión un día sí y otro también" y les ha instado a explicar al "conjunto de los madrileños si quieren ir de la mano de Podemos" en Madrid.