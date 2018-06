Maillo (PP): "Hace mucho tiempo que no entendemos a Aznar cuando habla"

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, se refería así a las declaraciones que Aznar hizo este martes, cuando tras el anuncio de la marcha de Rajoy se ofreció para empujar en la reconstrucción del centro derecha en España.

"Hace mucho tiempo que cuando habla el expresidente, con el que comencé yo en política, no le entendemos cuando habla. Ayer era el día de Rajoy y sigue siendo el día de Rajoy. Fue un día muy emotivo y no entendemos lo del 'centro derecha', sinceramente. No entendemos ese mensaje", ha sentenciado.

Maillo ha incidido en cualquier caso, en que "el centro derecha español no necesita ser reconstruido porque lo representa el PP". "Lo que tenemos que hacer es que más gente confíe en nosotros, que vuelva gente que en su momento se nos fue (...) No hay que reconstruir nada. Lo que hay que hacer es fortalecer el proyecto de centro derecha en torno al PP", ha sentenciado.