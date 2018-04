Maillo anuncia que en breve el PP presentará su acuerdo sobre agua que incluirá los trasvases

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que "muy pronto" el Partido Popular presentará el acuerdo interno que han alcanzando para llegar a un pacto del agua que, según ha dicho, incluirá los trasvases. Dicho esto, ha recalcado que su formación tiene "claros" dos conceptos: solidaridad y consenso.

En una entrevista en el Canal 7 de la televisión murciana, que ha recogido Europa Press, Maillo ha señalado que es "imprescindible" garantizar el agua para el conjunto de los españoles. Tras asegurar que el agua es un "bien escaso", ha indicado que hay que "aplicar la solidaridad" y el "trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes" en territorios como el de Murcia.

El 'número tres' del PP ha afirmado que ese "acuerdo interno" dentro de su formación está "muy cerca", en el "99,9 por ciento", porque solo está a expensas de la firma y, después se lo trasladarán al PSOE porque es "un tema de Estado". Aunque no ha querido poner una fecha concreta, no ha descartado que puedan presentarlo públicamente en un gran acto en el mes de mayo o junio.

"Es un pacto a nivel interno que estamos muy cerca de alcanzar y donde aparece claramente la realidad de Murcia. Esa realidad que tiene que ser en forma de trasvase", ha afirmado, para añadir que su partido tiende "la mano" al PSOE para llegar a un acuerdo porque "el futuro" en zonas como Murcia o Almería está "en juego".

RECUERDA QUE ZAPATERO DEROGÓ EL PHN

Además, ha recordado que el PP ya puso en marcha en su día el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Siempre hemos tenido un planteamiento a nivel nacional", ha aseverado, para añadir que es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que dice "una cosa" en Murcia y "otra" en Albacete, algo que, a su entender, provoca "incertidumbre".

También ha criticado que el secretario general del PSOE se centre principalmente en las desaladoras y ha añadido que "no se puede hacer descansar ahí" todo el "problema" porque es "ineficiente y no sirve". Por eso, ha llamado a llegar a un acuerdo porque "no es un tema de un solo territorio" sino de "todos".