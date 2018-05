Maillo rechaza que Rajoy vaya a dimitir y pregunta a Sánchez qué está pactando "para ese supuesto Gobierno frankenstein"

"Nosotros representamos la estabilidad. Y he escuchado que Rajoy va a dimitir. Nada de eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura esta semana y nuestras posiciones", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno, a la que acude el presidente del Gobierno, que había despejado su agenda este lunes y martes.

Preguntado entonces si está descartado que el presidente del Gobierno pueda presentar su dimisión para evitar la moción, el coordinador general del PP ha afirmado que no "nadie ha planteado eso". "No se puede descartar lo que no se plantea", ha enfatizado, para insistir en que "nunca" se ha planteado esa opción y que el "objetivo" del PP es "seguir gobernando".

