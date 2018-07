Maillo dice que las bases piden diálogo entre Santamaría y Casado y cuestiona las hipótesis de sumar compromisarios

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado este viernes que los afiliados al partido "quieren" que los dos finalistas Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado para presidir la formación intenten el diálogo y ha descartado las hipótesis sobre la suma de fuerzas dentro de los 3.142 compromisarios que tendrán la última palabra en el cónclave del 20 y 21 de julio porque en política, "uno más uno no son dos" y "atribuirse compromisarios es muy complicado".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Maillo respondía así sobre el resultado que tendrá la votación de los compromisarios, habida cuenta de la victoria de Soraya Sáenz de Santamaría y la posibilidad de que se transfieran votos de la candidatura fallida de María Dolores de Cospedal a Pablo Casado, que ha quedado segundo. "En política uno más uno no son dos y si no, que se lo digan a Alberto Garzón (IU). Hay que tener cuidado con las sumas en política", ha sentenciado.

Según ha dicho, esa frase "es un mensaje para los que se suman incluso a sí mismos y los que se suman a los demás". "Los compromisarios pueden haber sido o ser de una candidatura concreta, que no tiene por qué ser la misma. Es un proceso distinto. Aunque han sido elegidos los electores, yo he visto en los periódicos muchas sumas y restas y la verdad es que no me convence ninguna de ellas", ha comentado.

Para Maillo, "esto de atribuirse compromisarios es muy complicado". "No es fácil, esto de 'estos son mis votos y los quito y los subo y los bajo', esto no funciona así. La gente tiene derecho a votar. Lo que sí quieren los compromisarios afiliados es que lo intentemos, que dialoguen", ha apostillado.

En esta línea, ha pedido "tranquilidad". "He escuchado hablar de diálogo, palabras que vaticinan que por lo menos, vamos a intentar ese proceso de diálogo entre los candidatos, pero en cualquier caso, si se llega al congreso, esto es la democracia", ha comentado.

Maillo no descarta que pueda producirse ese entendimiento entre los dos más votados. "Es verdad que escuchando las declaraciones parece que no es la vía, pero también he escuchado mano tendida. Hay quince días que estaban previstos para darnos un tiempo de tranquilidad a ver si es posible el diálogo y que pueda existir algún tipo de acuerdo", ha señalado.