Maillo no ve "necesario" un debate entre Santamaría y Casado porque solo da "satisfacción" a los rivales del PP

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este lunes que no ve "necesario" un debate entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, los dos candidatos que han pasado la primera vuelta en las primarias del partido para elegir al nuevo líder de la formación. A su entender, ese 'cara a cara' solo daría "satisfacción" a los "rivales" del Partido Popular.

En declaraciones a los periodistas, tras asistir al desayuno del presidente electo de Colombia, Iván Duque, organizado por el Fórum Europa, Maillo ha indicado que si ese debate se produce será una decisión de los candidatos, "completamente libre", que tendrá que "valorar" el Comité Organizador del congreso que preside Luis de Grandes.

Eso sí, se ha mostrado contrario a ese 'cara a cara' entre Santamaría y Casado. "Yo sinceramente no lo veo necesario, la dirección del partido no lo ve necesario", ha enfatizado, para añadir que en el cónclave votarán los 3.134 compromisarios que son afiliados y votaron en primera vuelta. "Tampoco sabemos si van a mantener su voto o no", ha apostillado.

SON DOS "COMPAÑEROS DE PARTIDO"

Maillo ha admitido que el debate "en sí mismo es positivo" pero en este caso son dos "compañeros de partido". "A mí, los debates que me gustan y donde realmente estoy muy satisfecho y muy contento es con los debates del PP con el PSOE y Cs. Esos son los verdaderos debates que esperamos", ha manifestado.

En este sentido, ha augurado que si finalmente hay un debate entre Santamaría y Casado, los "más satisfechos probablemente", serán los adversarios políticos del PP. "Estoy seguro que son nuestros rivales los más encantados con ese debate", ha recalcado.

El coordinador general del PP ha insistido en que en la segunda vuelta del congreso --fijada para los días 20 y 21 de julio-- no vota el conjunto de los españoles sino unos 3.000 cargos del partido, que ya se pronunciaron en la primera vuelta celebrada el 5 de julio porque son afiliados. "Al haber votado en la primera vuelta, que no sabemos a quién votaron, tendrán una decisión más o menos tomada", ha indicado.

"SIEMPRE ES MEJOR LA UNIDAD"

Maillo ha señalado que el proceso "continúa" salvo que alguno de los candidatos decide no seguir. En este punto, ha dicho que él ha apostado por a unidad desde el primer día y la seguirá demandando "hasta el último".

Una vez que Casado ha dicho que quiere seguir adelante, ha señalado que "tiene toda la legitimidad" para seguir adelante porque los Estatutos fijan un sistema de doble vuelta. "Tiene toda la legitimidad para reclamar la segunda vuelta y es perfectamente compatible con que haya un llamamiento a la unidad", ha abundado, para negar las presiones a las que apunta Casado.

Finalmente, ha dicho que como coordinador general del PP se mantendrá neutral, en un momento en que el partido tiene que fijar posición en "muchos temas", como la reunión que este lunes mantiene el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "De esa reunión, nada bueno se puede esperar", ha señalado, para resaltar que el objetivo del PP tiene que ser hacer oposición al Gobierno socialista.