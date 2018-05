Maillo dice que se sabrá el candidato del PP para presidir la Comunidad de Madrid antes de la ronda de contactos del lu

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha confirmado que el candidato del PP para presidir la Comunidad de Madrid se sabrá antes de la ronda de contactos que iniciará el próximo lunes la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. Tras asegurar que aún no hay una decisión tomada, ha señalado que el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, "no está descartado" para esa tarea.

En una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, Maillo ha explicado que se trata de una decisión que corresponde a la dirección nacional según establecen los Estatutos de la formación, pero ha revelado que están "hablando con personas importantes del PP de Madrid para conocer cuál es su opinión" porque no se trata de "imponer a nadie" sino de "elegir a la mejor persona" dentro del "gran banquillo" que tiene el PP de Madrid.

"Garrido es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días y antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento se sabrá", ha manifestado, para añadir que el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea acudirá a esa cita con una propuesta de candidato. "El plazo de 15 días no lo vamos a agotar sino que será en semana y pico, lógica para pensarse quién es la persona", ha apostillado.

En concreto, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, convocará en los próximos dos días a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para comenzar la ronda de contactos el lunes y el martes de la semana que viene para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019, tras la salida de Cristina Cifuentes.

NO VE SENTIDO A REMODELAR TODO EL GOBIERNO

En cualquier caso, el coordinador general del Partido Popular ha destacado que el proyecto del PP "funciona" y "continúa". "A los madrileños les ha ido bien siempre con el PP y ese proyecto continúa. Esta por encima incluso de las personas", ha subrayado.

Al ser preguntado si se podría descartar a Garrido por su cercanía a Cifuentes, Maillo ha dicho que "eso no va a tener absolutamente nada que ver" porque "todos los consejeros han sido nombrados por Cifuentes". "Tampoco tendría sentido ahora nombrar a una persona que remodelara y cambiara a todo el gobierno de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que la dimisión de Cifuentes es por temas ajenos a la gestión del Gobierno regional y que en 'Génova' están "muy satisfechos" con esa labor. "No está descartado que sea Ángel Garrido bajo ningún concepto", ha abundado.

UN AÑO, UNA "ETERNIDAD EN POLÍTICA"

Ante el ascenso de Ciudadanos en las encuestas, Maillo ha indicado que "en términos futbolíticos la liga "no ha empezado" y ni siquiera hay "alineación oficial". Sin embargo, ha dicho que "algunos" ya se han "creído las encuestas". "Al final lo que vale es el último resultado", ha advertido, para recalcar que en política "un año es una eternidad".

Es más, ha afirmado que "muchos pueden morir de éxito", en alusión al partido de Albert Rivera, porque es "un poco negativo vender la piel del oso antes de cazarla". "El PP es mucho Partido Popular y la gestión del PP en Madrid es muy positiva por los madrileños. Y presentaremos una buena oferta electoral cuando empiece el partido", ha aseverado. A su entender, los que "cantan victoria antes de tiempo igual se pueden llevar un fracaso".

En cuanto a si el PP hace autocrítica por la gestión de estos meses, Maillo ha admitido que cuando surgió la polémica de máster de Cifuentes "probablemente" se podría haber gestionado este caso de "otra manera" pero ha indicado que ahora ya no vale "para nada" hacerse esa cuestión y es un ejercicio de "melancolía". "Me quedo con el balance general, que ha sido muy positivo", ha manifestado, para señalar que él "siempre" ve el vaso "medio lleno".