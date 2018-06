Maillo pide a los candidatos que se "centren en el proceso interno más que mirar las normas", que no van a cambiar

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, se refería así a la petición elevada por los aspirantes Pablo Casado y Joserra García-Hernandez, de modificar los requisitos para conseguir que más afiliados participen en la primera votación de la carrera sucesoria, ya que cerrado el plazo, sólo un 7,6% de la militancia (66.384 afiliados) se encuentra en disposición de hacerlo.

"Esto no es una cuestión de criterio, es cosa de la comisión organizadora y estoy convencido de que no va a infringir las normas que nos hemos dado todos", ha señalado Maillo, para incidir en que tanto el requisito de inscribirse para poder votar como los plazos constan en los estatutos y "forman parte de las enmiendas presentadas por los compromisarios en el último congreso que fueron aprobadas".

En esta línea, ha señalado que "poder, se puede hacer cualquier cosa" pero existe "el riesgo de que se incumplieran los estatutos y cualquier afiliado lo impugnara". "Hablamos de cosas muy serias, el PP es un partido que cumple las normas y las primeras que tiene que cumplir son las internas", ha sentenciado.

Para Martínez-Maillo, "si el procedimiento es este y se aprobó en un congreso", hay que cumplirlo "guste o no", porque si no gustaba tenía que haberse dicho cuando estuvo sujeto a debate. "Saltarse las normas no creo que sea razonable. El comité organizador es el que tiene clara capacidad de decidir esto, pero me temo que no está enteramente en sus manos", ha apostillado.

En todo caso, cree que se está "exagerando" la valoración de las cifras y asegura que si le llegan a preguntar hace un mes "habría clavado" la estimación de participación porque al final, se trata de "los afiliados activos, los que están en la sede, los que participan en la vida diaria del partido" y que sean menos del 8% de la militancia "no deslegitima ni el proceso ni la voluntad de los candidatos ni condiciona el voto". "Me sorprende que haya sorpresa", ha comentado.