Maíllo pide a los candidatos que no cuestionen las normas que aprobaron todos

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha pedido hoy a los candidatos a la Presidencia del partido que se centren en su campaña y no cuestionen las normas internas que aprobaron "con sus propios votos" en el último congreso del partido.

En una entrevista en Onda Cero, Maíllo ha asegurado que no le sorprende el porcentaje de participación de afiliados para este proceso, un 7,6 por ciento, un dato que "habría clavado" si se lo hubieran preguntado hace un mes porque fue similar en los procesos regionales y porque son los "afiliados activos" los que participan en la vida diaria del partido.

Y ante los reclamos de algunos candidatos, que piden cambiar los plazos o que puedan votar todos los afiliados sin necesidad de pagar la cuota o inscripción previa, Maíllo ha recalcado que "no cumplir los estatutos tiene mucho peligro".

El PP no puede dejar votar a todos los afiliados. Estoy convencido que ninguno de los aspirantes están dispuestos a infringir la ley, ha dicho el coordinador general.

Ha insistido en que su partido "cumple las normas, nos gusten o no. El proceso es el que es y saltarse las normas y los plazos no es razonable".

Fernando Martínez Maíllo ha reconocido que no tiene claro a quién va a votar, y ha asegurado que no tiene un favorito menos "ni mucho menos" una persona que piense que seguro no va a votar. "Los votos nunca son negativos", ha añadido.