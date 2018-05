Maíllo cree que el ministro de Justicia "tiene derecho a opinar"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha considerado hoy que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "tiene derecho a opinar" en asuntos como el de la sentencia del caso de La Manada.

En una entrevista en la Cope, Maíllo ha respondido así a las preguntas sobre las críticas que hizo Catalá al juez que emitió un voto particular -defendiendo la absolución de los cinco acusados- en dicho fallo judicial.

Maíllo ha señalado que es "evidente" que la sentencia, pero sobre todo el voto particular del juez Ricardo Javier González, "ha chirriado, y muchísimo, las conciencias de mucha gente".

Ha apuntado, en cualquier caso, que "el ministro de Justicia también tiene derecho a opinar" y ha señalado que Catalá, además, "colocó el debate en su punto concreto", sobre "qué es una violación y qué no lo es" y si hay "necesidad de violencia e intimidación" para que sea calificada como tal, algo que se ha debatido y cambiado, ha admitido, en varios códigos penales europeos.

Por lo demás, Maíllo ha señalado que no conoce la situación particular de ningún magistrado, y ha considerado que Catalá no aludió a la condición mental del juez del voto particular, sino que apuntó que tiene un "problema singular".

Además ha insistido en que las decisiones judiciales "se asumen y se acatan" pero también "se podrán criticar", y ha recordado que la sentencia de La Manada, "afortunadamente", no es firme, se puede recurrir y cabe incluso la posibilidad de que se revoque.