Maillo cree que no está ocurriendo "nada irreconducible" entre los candidatos, sino ataques "lógicos" en campaña

En declaraciones en el Congreso, el dirigente 'popular' ha asegurado que no da "demasiada importancia" a algunos comentarios que se lanzan los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy estos días, porque en una campaña "se dicen cosas que probablemente no se dirían en otros momentos" y no afectan a la unidad del partido.

A su juicio, todo se mantiene por ahora dentro del "juego limpio". "En ocasiones se usan ataques lógicos, pero todo se puede reconducir perfectamente", ha insistido Maillo.

También ha admitido que habla habitualmente con el Mariano Rajoy, conversaciones que ha dicho que son privadas porque el ex presidente del Gobierno y del PP "está al margen completamente" del proceso de primarias que viven los 'populares'. "Lo ve como un espectador más, aunque lo sigue muy de cerca", ha añadido.