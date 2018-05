Maíllo cree que la "situación particular" de un juez debe "quedar en ese ámbito" salvo que sea "muy relevante"

"Yo no conozco la situación particular de ningún magistrado y salvo que sea una cuestión publica o muy relevante, tiene que quedar en ese ámbito, y será el Consejo General del Poder Judicial el que tiene que tomar esa decisión", ha dicho en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.

Para Maíllo, cuando Catalá dijo que el magistrado que elevó el voto particular a la sentencia sobre 'La Manada', Ricardo González, dijo que tenía "algún problema singular", no estaba insinuando que fuera una persona desequilibrada. "Ha dicho que tendrá algún problema singular, pero no creo que haya dicho nada que tenga que ver con un desequilibrio. Yo no saco esa conclusión", ha comentado.

En su opinión, "es evidente que ese voto particular ha chirriado muchísimo en las conciencias de muchísima gente" y contiene "algunas expresiones que chirrían todavía más", pese a lo cual, "el ministro tiene derecho a opinar".

Además, ha destacado que "colocó el debate en su punto concreto" al plantear la definición de violación que recoge el Código Penal y la posibilidad de una reforma, en línea con el debate que ya se ha mantenido en otros países europeos.