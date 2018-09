Maldivas celebra mañana elecciones en ausencia observadores creíbles

El actual presidente de Maldivas, Abdula Yameen, y el candidato conjunto de una coalición de partidos opositores, Ibrahim Mohamed Solih, apuraron hoy las últimas horas de campaña electoral de los comicios que se celebrarán mañana, domingo, bajo acusaciones de fraude electoral y ausencia de observadores internacionales creíbles.

Las reglas de la Comisión Electoral marcan que los partidos políticos deben terminar los actos antes de las seis de la tarde local, hora después de la que ni siquiera está permitido pegar carteles o reproducir en alto la música de los partidos.

Solih lideró una marcha en Malé a través de la calle principal en la que participaron cientos de manifestantes vestidos principalmente de amarillo, el color del Partido Democrático Maldivo (MDP), la principal formación de la oposición.

Por su parte, los seguidores de Yameen se decantaron por una manifestación sobre ruedas alrededor de la capital maldiva, en la que camionetas, coches y motocicletas exhibieron el color rosa característico de la formación del actual presidente Partido Progresista de Maldivas (PPM).

Mítines electorales a parte, la campaña electoral se ha caracterizado por las denuncias de la oposición de fraude electoral, que consideran que ocurrirá con seguridad, y contra la Comisión Electoral, a la que califican de partidista.

El expresidente Mohamed Nasheed, exiliado tras ser condenado en 2015 a trece años de prisión, afirmó ayer estar convencido de que habrá fraude electoral durante una rueda de prensa en la capital de Sri Lanka, pero consideró "matemáticamente imposible" que Yameen gane.

Nasheed también pidió al Ejército maldivo que se mantenga neutral en caso de que el presidente sea derrotado y se niegue a ceder el poder.

La oposición ha denunciado también la falta de observadores internacionales creíbles, y ha destacado en particular la ausencia de enviados de la Unión Europea y de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

En cambio, el Gobierno maldivo ha invitado a observadores "de comisiones regionales en regímenes autoritarios y otros de países de cuestionables credenciales democráticas" y ha limitado la asistencia de la prensa internacional con trabas administrativas, según un comunicado de la formación opositora.

Por su parte, Ahmed Nihan, el líder parlamentario del partido de Yameen, reaccionó el viernes en rueda de prensa acusando a la oposición de tratar de asustar a los ciudadanos.

"La oposición va a trabajar en las próximas 24 o 48 horas para crear miedo. Llamo a la gente a no retroceder ni un solo paso e ir a votar", pidió Nihan.

El parlamentario también se mostró convencido de que Yameen se alzará con la victoria, y auguró que la oposición "ni siquiera se hará con un 32 % de los votos".

Las terceras elecciones democráticas del país, después de que el exdictador Maumoon Abdul Gayoom gobernase el país con mano de hierro durante tres décadas, ponen fin a una turbulenta legislatura durante la que Yameen ha declarado en dos ocasiones el estado de emergencia y ha denunciado intentos de asesinato.

"He intentado hacer lo mejor, incluso si los políticos me han engañado. Soy una persona leal y he intentado muchas veces hacer funcionar las cosas. He liderado el país con muchos obstáculos", afirmó Yameen durante la inauguración de un aeropuerto un día antes de que finalizase la campaña electoral.

La última crisis institucional tuvo lugar el 1 de febrero cuando el Tribunal Supremo ordenó la anulación de las sentencias condenatorias a nueve opositores, entre ellos Nasheed, y rehabilitó en el cargo a doce diputados contrarios al Gobierno.

Yameen respondió declarando el estado de emergencia el 5 de febrero al asegurar que el presidente del Supremo y Gayoom habían orquestado un golpe de Estado para derrocarlo.

Ambos fueron condenados a prisión tras la crisis, junto a otros líderes de la oposición, y la condena a Nasheed fue confirmada, lo que le impidió presentarse a las elecciones.