Malestar en el Gobierno vasco tras las palabras de Puigdemont de que no se aplicó el 155 con mil muertos por terrorismo

"Que se tenga que aplicar un 155 por indicios de violencia, no sé. Si no recuerdo mal en el País Vasco ha habido casi 1.000 muertos y no han aplicado nunca el 155", ha señalado Puigdemont en una entrevista en Catalunya Radio.

"Indicios de violencia más graves que aquellos difícilmente los podemos encontrar ahora. Por tanto un poco de mesura al señor Pedro Sánchez. Si tiene ganas de aplicar el 155, es otra cosa", ha argumentado el expresident catalán.

Ante estas palabras, el Gobierno vasco ha mostrado su malestar, indicando que son declaraciones "desafortunadas". Su portavoz, Josu Erkoreka, ha afirmado que estas palabras "podrían ser algo particularmente delicado y desafortunado", aunque ha dicho desconocer el "tenor exacto" de sus palabras.

En el momento de su comparecencia, desconocía la literalidad de las declaraciones y, por ello, ha querido ser "cauto" y "contrastar" las palabras de Puigdemont.