Malestar en el PSOE por el debate en el Congreso sobre la prisión permanente

Diputados socialistas han mostrado hoy su malestar por el debate que celebrará este jueves el pleno del Congreso sobre la prisión permanente revisable, en un momento en el que la sociedad española está conmocionada por el asesinato del niño de 8 años Gabriel Cruz.

El asunto lo ha planteado el diputado por Toledo José Miguel Camacho, en la reunión interparlamentaria que han celebrado los socialistas en el Congreso y a la que ha asistido el secretario general, Pedro Sánchez.

A puerta cerrada y después de que Sánchez no mencionara este tema en su intervención en abierto, Camacho ha dicho que no le parecía "lo más adecuado que este tema se debatiese esta semana", porque "la piel está muy sensible" con el caso del pequeño Gabriel, ha manifestado a Efe el diputado.

El propio Pedro Sánchez, que según fuentes del grupo ha dejado claro que la posición del PSOE no va a cambiar, ha dado la razón a Camacho en cuanto a la inoportunidad del debate parlamentario del jueves.

Por su parte, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha explicado que lo que se debate el jueves no es si se deroga o no la prisión permanente, sino las dos enmiendas del PP y Cs para que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal.

Robles, que según fuentes de su entorno ha mantenido conversaciones informales con el PP en los últimos dos meses con el objetivo de que el parlamento no debatiera sobre este asunto hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la medida, ha cargado poco después en rueda de prensa contra el PP y Cs y ha confiado en que se tenga en cuenta "la coherencia del PSOE, que no ha querido hacer una utilización política del dolor de las víctimas, mientras que ellos sí lo están haciendo".