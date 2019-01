Manifestantes en Washington respaldan a Maduro y critican a Trump

Un grupo de personas respaldó este miércoles en Washington al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y criticó al gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, después de que reconociera al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como el mandatario legítimo "interino" del país caribeño.

Al grito de "Maduro sí, Trump no", "Maduro sí, yanqui no" y otras arengas en inglés, los manifestantes se declararon contrarios al intervencionismo y reclamaron a Trump que se ocupe de Estados Unidos y no de la política interna de otros países, dijo a Efe un testigo que habló bajo la condición del anonimato.

Los manifestantes portaban además carteles en los se leía, entre otros, "US Hands off Venezuela" (Estados Unidos saca tus manos de Venezuela) y "Down with the US imperialism (Abajo el imperialismo estadounidense) ¡Venezuela libre!".

La concentración tuvo lugar a las afueras de la legación venezolana, ubicada en el barrio Georgetown de Washington.

Este miércoles, Trump fue el primer presidente en reconocer a Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela, minutos después de que el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana se autoproclamara como gobernante de la nación y acusara a Maduro de "usurpar" el poder Ejecutivo.

"Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela", afirmó Trump en un comunicado.

La decisión de Trump fue celebrada por un grupo de venezolanos que se congregó en una plaza erigida en honor al libertador caraqueño Simón Bolívar, en pleno corazón de Washington.

Esa concentración era parte de las movilizaciones convocadas por Guaidó para este 23 de enero, cuando se recuerda el derrocamiento, en 1958 de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, como una forma de rechazar el segundo mandato de Maduro, quien juró al cargo el pasado 10 de enero.