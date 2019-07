Manifestantes claman contra la corrupción frente al Parlamento de Panamá

Decenas de personas se reunieron este martes frente a la sede del Parlamento de Panamá para manifestarse pacíficamente contra la corrupción y la impunidad, convocados por el movimiento independiente "Otro Camino Panamá" que lidera el excandidato presidencial Ricardo Lombana.

Lombana, tercero en las elecciones generales del 5 de mayo pasado había invitado en sus redes sociales "a nuestra primera protesta pacífica" frente a la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) contra el despilfarro de los fondos públicos.

No obstante, en un mitin Lombana afirmó que "esto no se ha convocado para impulsar ni ayudar a ningún movimiento político", señalando que no tenía pensado hablar para no viciar la protesta ciudadana, la cual se volverá a dar el próximo martes.

El político exigió que se ponga fin al "despilfarro de los fondos públicos" a través de las planillas con las que los diputados pagan a funcionarios en la Asamblea Nacional, y que se investiguen "las más de diez denuncias" que se han presentado contra este derroche.

Recordó que hace ocho meses presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra 11 diputados por el escándalo del supuesto manejo irregular de fondos en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a través de asociaciones deportivas, pero que la misma "todavía ni siquiera ha sido admitida".

La norma actual establece que los diputados solo pueden ser investigados y procesados por el Supremo, en tanto que los magistrados del máximo tribunal solo pueden ser investigados y procesados por los legisladores.

Durante la protesta, en la que los activistas portaban telas y pancartas exigiendo "No más corrupción" y "ladrones devuelvan lo robado", las consignas iban principalmente dirigidas contra el diputado Benicio Robinson y su colega parlamentaria y vicepresidenta del Parlamento Zulay Rodríguez, ambos del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En el pico más efervescente del piquete, los manifestantes se colgaron de la cerca que bordea el Parlamento y gritaban "dónde están los bates", "Benicio dónde están los bates, que quiero saber" y "Benicio renuncia, queremos una Asamblea Transparente".

Robinson, presidente de la comisión legislativa de Presupuesto, del PRD y de la Federación Panameña de Béisbol, es señalado en una investigación del diario local La Prensa por la compra de unos bates costosos con fondos de Pandeportes para comunidades rurales y que supuestamente nunca llegaron a su destino.

El diputado ha señalado anteriormente en su defensa que él solamente tiene que rendirle cuentas a Pandeportes, alegando que estos señalamientos buscaban perjudicar su reelección como diputado en las pasadas elecciones.

La parlamentaria Zulay Rodríguez, quien aspiró a la nominación presidencial de su partido para las pasadas elecciones generales, fue igualmente centro de las consignas. Los manifestantes coreaban "Zulay, los ladrones no son los venezolanos, los ladrones son ustedes que nos robaron".

El Parlamento de Panamá aceptó este martes empezar a discutir un polémico proyecto de ley, presentado por la diputada Rodríguez, que busca regular la migración y que plantea deportar a extranjeros por insultar o desplazar laboralmente a panameños, entre otras medidas.

La iniciativa, que para ser aprobada tiene que superar tres debates parlamentarios, fue propuesta el 9 de julio pasado por la diputada y vicepresidenta de la AN, Zulay Rodríguez, y quien en los últimos tiempos ha protagonizado varios discursos tildados de xenófobos.

El texto plantea que los servicios migratorios podrán deportar a los extranjeros "que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña" o a quienes delincan en el país.

También podrán ser expulsados los que ejerzan profesiones reservadas exclusivamente para panameños, como la medicina o la abogacía, o a aquellos que no paguen el impuesto de la renta, entre otros motivos.