Mañueco señala que el Gobierno ha iniciado un camino que no le gusta y exige que se evite romper la igualdad territorial

Fernández Mañueco ha participado este viernes la conferencia 'Castilla y León ante los nuevos retos económicos' organizado por Castilla y León Económica, donde, además, ha defendido la "multilateralidad" para abordar una reforma del modelo de financiación autonómica "injusto".

"Es algo que de debe abordar desde la multilateralidad y no desde la bilateralidad, el modelo de financiación sostiene el estado del bienestar, hay que evitar la ruptura de la solidaridad y la igualdad entre territorios", ha defendido.

"El Gobierno inicia un camino que no me gusta", ha detallado, tras lo que se ha referido a la Mesa de Diálogo con Cataluña y a la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Así, Fernández Mañueco ha recordado que ya ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una entrevista para hablar de cuestiones que afectan a la Comunidad, al tiempo que ha considerado que la publicación de las balanzas fiscales pone en "riesgo" la solidaridad, tras lo que ha recordado que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios.

El presidente de la Junta ha dibujado un panorama de "incertidumbres" y ha dudado de la intención del Gobierno central de elaborar un Presupuesto para este año, "parece que lo dan casi por perdido". Frente a esta situación ha destacado que Castilla y León apuesta por un Presupuesto para la Comunidad en 2020 tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Techo de Gasto, no obstante ha insistido en reclamar los 142 millones de euros procedentes de la liquidación del IVA de 2017.

En este foro, Fernández Mañueco ha recordado también que ha reclamado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, una reunión que considera que se debe celebrar "lo antes posible" para abordar asuntos como la adopción de medidas para abordar el reto demográfico.

El presidente de la Junta ha señalado que pese a este escenario la Junta ofrece "certudimbre, solidez y estabilidad", tanto en el marco institucional como en el económico. "Frente a modelos de exclusión nosotros trabajamos por un proyecto común de España desde una utonomismo útil", ha reseñado.

En su intervención en este foro, Fernández Mañueco ha insistido en que Castilla y León es una tierra de "oportunidades" y ha lamentado que el Gobierno central adopte medidas económicas como la derogación de la Reforma Laboral en un momento de "desaceleración" económica.

"La derogación de la reforma laboral es una mala noticia, se puede adaptar a la situación actual pero no derogar del todo", ha defendido el presidente, tras lo que se ha referido a la fiscalidad y a su apuesta por una armonización "a la baja".

Por otra parte, ha defendido su "compromiso" con el sector de la automoción ante las medidas de transición ecológica, al tiempo que ha incidido en trabajar por el campo en defensa del mantenimiento de los fondos de la PAC.