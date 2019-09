Mañueco rechaza un acuerdo con Sánchez porque elige "siempre la radicalidad", tras la apelación de Feijóo a una gran coa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elige "siempre la radicalidad" para pactar y que las izquierdas en su opinión "no son fiables", por lo que ha apostado si se repiten las elecciones generales por buscar después acuerdos de moderación. "España va a necesitar al PP muy pronto, mucho antes de lo que muchos se imaginan", ha dicho.

Así se ha pronunciado Mañueco en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid preguntado por la apuesta del dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo por una gran coalición o un pacto de legislatura entre el PP y el PSOE.

Para el presidente castellano leonés, Sánchez aceptó para la moción de censura el apoyo de los partidos independentistas y lo ha hecho también en acuerdos autonómicos como en Navarra, donde el PSN gobierna por la abstención de Bildu. Si vuelve a haber elecciones, no se pueden "repetir experimentos que se desinflan como el suflé" y será "el momento del PP", ha dicho.

Fernández Mañueco ha puesto en valor la capacidad de su partido para buscar acuerdos de gobierno en varias autonomías, como es el caso de Castilla y León, y ha defendido su pacto con Ciudadanos. "Lo pongo como ejemplo de lo que necesita España y los españoles, diálogo y pacto, certidumbre y estabilidad para afrontar reformas", ha dicho.

El dirigente autonómico ha defendido el liderazgo del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, y su capacidad para decidir "su estilo" al dirigir el partido. Si se repiten las elecciones, ha apostado por no cambiar las listas electorales que se presentaron a las generales de abril --"cuanto menos se toquen, mejor"-- y ha asegurado que no prevé otra situación de bloqueo político sino que Casado pueda ser presidente del Gobierno.

"MATRIMONIO DE CONVENIENCIA"

Fernández Mañueco ha tenido palabras de agradecimiento y halago para sus socios de Ciudadanos y para su vicepresidente, Francisco Igea, por el esfuerzo para negociar y llegar a un acuerdo con "diálogo sincero y generosidad".

"Eso no quiere decir que no tengamos nuestras cosas, como cualquier matrimonio de conveniencia, en nuestra casa. Pero las discusiones las tenemos que tener en privado, no en público. Es algo que recomiendo a todo el mundo", ha agregado.