Mañueco dice que pactar no es "firmar un cheque en blanco", es "proponer" pero también "ceder"

Así lo ha señalado durante su comparecencia poco después de participar en un nuevo encuentro entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno central.

A preguntas de periodistas sobre la posición que debería tener el máximo responsable del Partido Popular, Pablo Casado, en su reunión con el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez , Mañueco ha dejado claro que él no estaba allí para hablar de su formación y sí como presidente de la Junta pero, no obstante, ha recordado que su formación siempre ha respaldado las decisiones del Gobierno en relación a las prórrogas del estado de alarma. "Nos gustaría conocer las propuestas antes de que las anuncie en los medios de comunicación, lo que no quiere decir que no las respaldemos", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que cualquier medida o decisión política que restringe derechos y libertades debe estar "justificada y fundamentada hasta el extremo".

Mañueco se ha mostrado partidario de pactar porque la sociedad espera de ellos que pongan "toda la carne en el asador" y que haya un "esfuerzo en el entendimiento". Eso sí, ha advertido de que pactar no es "firmar un cheque en blanco". "Pactar es trabajar con todas las Autonomías, proponer, pero también es escuchar y ceder en pretensiones iniciales de cada uno", ha incidido.

De ahí que vea la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebrará en el Senado el próximo 30 de abril el "mejor lugar" para llegar acuerdos. "Es un buen momento para que Sánchez vaya allí y debata no solo con las fuerzas políticas, sino también con los presidentes autonómicos", ha explicado.

Mañueco ha calificado de "fluida" la relación con el Gobierno, sobre todo a través del delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, pero insiste que en esta crisis no solo se trata de "hablar" sino también de "escuchar". Por eso reconoce que estos encuentros entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno central debe ser algo más que un "monólogo" en el que cada uno "pide lo suyo", sino más bien un lugar capaz de "generar una estructura" para llegar acuerdos.