Manuel Cruz (PSC) acusa al independentismo de crear "una lógica del amigo-enemigo que no existe"

El candidato del PSC al Senado Manuel Cruz ha acusado este jueves al independentismo de crear "una lógica del amigo-enemigo que no existe" en Cataluña y cree que, pese a las posiciones de muchas personas y formaciones enfrentadas, en otras cosas están más cerca de lo que se quiere hacer creer.

Lo ha dicho en un mitin en Premià de Mar (Barcelona) que ha compartido con el secretario de organización y jefe de campaña del PSC, Salvador Illa, la número 11 de la candidatura por Barcelona, Alicia Rodríguez, el portavoz del grupo municipal socialista en la localidad, David Gutiérrez.

"El independentismo no dice lo mismo que el PP, pero hace lo mismo: no gobierna nada. El Gobierno de Torra no existe. El Parlament no legisla. Las instituciones están paralizadas. Esta es la fantasía del conservador, que nada cambie", ha expresado Cruz.

Ha dicho que no quiere entrar en un debate nominalista sobre "hasta qué grado de degradación ha llegado la convivencia (en Catalunya), pero ha quedado severamente dañada", y ha señalado concretamente a la Presidencia de la Generalitat.

Ha asegurado que los socialistas están empeñados en vivir juntos y por ese motivo insisten en el diálogo: "Y nos estamos quedando solos, porque a derecha e izquierda no encontramos la misma predisposición. A veces el independentismo dice que quiere dialogar pero lo dice con la boca pequeña".

"Al presidente Torra se le llena la boca de que quiere hablar con Sánchez, y no se dirige a los grupos del Parlament, a los otros ciudadanos de Catalunya. Para Torra no existimos. Torra a los independentistas no nos da ni los buenos días", ha expresado el candidato a la Cámara Alta.

ILLA

Illa ha sostenido que los independentistas --entre los que ha incluido a los comuns-- están guiados por la estrategia de la CUP: "Por eso Torra dice que hay que confrontar al Estado y se niega a dar explicaciones en el Parlament sobre las informaciones del sumario" del 'caso Judas' que le vincula con los CDR detenidos por presunto terrorismo que querían ocupar el Parlament.

Este mismo jueves, el grupo socialista ha pedido en el Parlament la comparecencia de Torra para explicarlo porque considera que las informaciones son verosímiles: "Y el problema grave es que sea verosímil, porque daña el prestigio de la Presidencia".

También ha criticado las protestas convocadas por los CDR en algunos mítines como la que hay convocada para el del viernes en Barcelona donde participará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Es curioso que solo vengan a boicotear los actos de los socialistas. Las campañas electorales son ventanas para explicar proyectos, no se pueden bloquear", ha lamentado.