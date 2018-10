Manuel Valls: "La idea de un pueblo catalán para mí no existe"

El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls subrayó hoy que la reclamación de un derecho a la autodeterminación en Cataluña no se sostiene ni desde el punto de vista legal, ni desde el cultural o político porque el concepto de pueblo catalán "no existe".

"La idea de autodeterminación no me parece acertada ni desde el punto de vista del derecho ni desde el punto de vista cultural o político", aunque "respeto" a quienes la defienden desde la legalidad, declaró Valls en una entrevista a la emisora "France Inter".

Justificó su oposición a la autodeterminación "en primer lugar porque no está prevista en la Constitución" española y también porque aunque hay una "identidad muy fuerte" en Cataluña, su capital Barcelona "es una ciudad abierta" que debe seguir siéndolo y tiene igualmente "una identidad profundamente española y profundamente europea".

"La idea de un pueblo catalán, para mí no existe", concluyó.

A juicio de Valls, un año después del referéndum que organizó el 1 de octubre de 2017, "el movimiento separatista ha fracasado" frente al Estado español y frente a Europa, aunque el "procés" continúa como se vio ayer "con manifestaciones particularmente violentas en Barcelona".

"Hay que encontrar soluciones políticas en el marco constitucional, y en el marco europeo", defendió antes de avanzar que luchará para que Barcelona sea "una gran capital europea abierta".

Preguntado por un oyente si no le parece incoherente estar denunciando los populismos y vincularse a Ciudadanos y a Societat Civil Catalana, lo negó precisando que este último es "un movimiento transversal" que el pasado año movilizó a "un millón de personas".

Y se quejó de que en Cataluña "a veces hay un debate que se caricaturiza" al reducirlo todo a "independentistas y fascistas".

En cuanto a Ciudadanos, destacó que se trata de un partido "antiindependentista, anticorrupción" favorable a "una regeneración de la política", "centrista" y asociado al movimiento En Marche que creó para su lanzamiento el actual presidente francés, Emmanuel Macron.

Sobre los responsables independentistas que están detenidos, Valls dijo entender las demandas de liberación de sus familias y allegados, pero insistió en que "son políticos que están en prisión, pero no son presos políticos". E hizo hincapié en que si están encarcelados es porque "violaron la Constitución".

El que fuera primer ministro de Francia entre marzo de 2014 y diciembre de 2016 durante el mandato del presidente socialista François Hollande reiteró que ha "pasado una página de (su) vida" al abandonar la política francesa e instalarse en Barcelona.

Y que tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo "pase lo que pase me quedaré en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona".

Hizo notar que hay una continuidad en su línea política, que coincide con la de Macron, quien "tiene razón" al presentar el escenario político como la lucha "de los progresistas contra el populismo".

Aseguró que no tiene "la impresión de traicionar" a los que depositaron en él la confianza, en relación a las críticas por abandonar su escaño de diputado francés, puesto que "Barcelona es el mismo camino" y el mismo reto europeo.

"En Barcelona se juega no sólo el destino de España y de Cataluña, sino también el destino de Europa", argumentó.

Sobre la imagen de autoritarismo que se le ha reprochado cuando estuvo en el Gobierno en Francia, reconoció que "el poder encierra", que "te hace más duro" y que cuando él estaba al frente con atentados y riesgo terrorista "se pierde un poco el contacto" y "se endurece el carácter": "El poder cambia".