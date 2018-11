Manuela Carmena: "Como alcaldesa, yo no estoy en campaña electoral"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declinado hoy comentar si hay avances en cuanto a un posible acuerdo con Podemos de cara a las próximas elecciones municipales de 2019 y ha asegurado que eso queda para otras personas y que, "como alcaldesa", ella no está "en campaña electoral".

"Yo dije que estaría dispuesta a la reelección si se creaba una plataforma, y la plataforma se está creando, pero yo ni soy portavoz ni tengo una relación directa con la plataforma; es mejor que se informen de qué personas se van a hacer cargo a través de la página web", ha dicho Carmena.

"Pero yo, como alcaldesa, ni debo ni estoy en campaña electoral", ha zanjado.

Carmena ha hecho hoy estas declaraciones a los periodistas en un acto vecinal celebrado en Vallecas, a donde ha acudido a petición de la Asociación de Vecinos de Fontarrón que le pidieron ayuda para concienciar al barrio de la necesidad de mantenerlo limpio.

"Cuando los vecinos lo piden, el Ayuntamiento siempre se pone al frente para distribuir guantes, bolsas, chalecos, echar una mano; en fin, lo que haga falta", porque "hay espacios que no están dentro del contrato y para cuando llegan, hace ya rato que está sucio", ha subrayado Carmena, que ha limpiado y recogido desechos del suelo con el resto de vecinos.

Para la alcaldesa, "no debería haber por qué" tener que hacer estas campañas de limpieza extraordinarias porque "en otras partes del mundo, la gente no ensucia", como por ejemplo, en Japón, donde "no hay ni papeleras, porque todo el mundo sabe que no se puede tirar nada en la calle"

"Aquí nos falta un poquito, pero vamos mejorando", ha indicado la alcaldesa orgullosa del esfuerzo de su equipo para sacar adelante el Madrid Central, un proyecto que equipara a Madrid con otras ciudades del mundo en las que la calidad del aire y la protección del medioambiente está integrada y ya no es materia de debate.

Su percepción, un día después de la inauguración de la nueva cara de la emblemática calle madrileña, es que "la gente está muy contenta".

Ha contado que ayer fue a pie a la inauguración de la nueva Gran Vía desde Cibeles y vio "un montón de gente andando; no porque fueran a la inauguración, sino porque utilizaban la Gran Vía, mirando para arriba, porque ahora se fijan en lo bonitos que son los edificios".

"La Gran Vía llevaba tiempo queriendo extenderse y ser más un lugar de paseo que de tráfico de vehículos y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que ha estado muy bien", ha considerado la exjueza, quien ha pedido paciencia porque "solo es el día uno y habrá muchas cosas que mejorar".

Ha recordado, en ese sentido, que se ha creado una comisión de evaluación de Madrid Central.

Era la primera vez, después de treinta años, que un alcalde de la capital se acercaba al popular barrio vallecano, que aún recuerda a Juan Barranco en la inauguración de la plaza de Ángel Francés.