Manuela Carmena sigue sin desvelar si repetirá como candidata a la Alcaldía

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sigue sin desvelar si repetirá o no como candidata en las elecciones de 2019 y al ser preguntada sobre si anunciará su decisión antes de las vacaciones ha respondido que "no", que "ahora, no".

Tras obtener el visto bueno del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Nuevo Norte, pactada en abril con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, la regidora madrileña ha vuelto a enfrentarse a una pregunta sobre si optará o no a su reelección.

"No voy a hablar sobre eso, no", ha dicho la regidora que como en anteriores ocasiones ha defendido que "hay que trabajar en lo que tenemos" y respecto a si su anuncio será entonces tras el parón estival ha insistido: "La pregunta es que ahora, no".

A menos de un año de los próximos comicios municipales las candidaturas a la Alcaldía de Madrid siguen siendo una incógnita con la salvedad de la de Begoña Villacís, que quiere repetir como cabeza de lista de Ciudadanos en la capital y es favorita en las encuestas, aunque deberá someterse a un proceso de primarias.