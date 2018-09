Manuela Carmena: La exjubilada "independiente" quiere seguir al mando

Manuela Carmena, la exjueza jubilada que se convirtió en alcaldesa de Madrid a sus 71 años casi por sorpresa, ha confirmado que sigue sin quererse retirar y concurrirá de nuevo a las elecciones de 2019, esta vez con control sobre su lista.Se presentó a los comicios de 2015 con Ahora Madrid ante la insistencia de Podemos y la convicción de que alguien amable y optimista tenía que plantar cara a la popular Esperanza Aguirre, y lo hizo con un compromiso que "solo" abarcaba una legislatura.Las peticiones y alabanzas de Podemos y su núcleo duro ante el temor de que la marcha implicase el fin del gobierno de izquierdas en la capital la han animado a quedarse, esta vez con garantías de que no tendrá tantos desequilibrios en un grupo municipal desde el que un pequeño núcleo ha terminado por hacerle oposición.Precisamente esa necesidad de control la ha llevado a postergar el anuncio hasta tener claro el visto bueno de sus condiciones por parte de Podemos, del que siempre se ha reivindicado independiente aunque comparte con ella la voz cantante de Ahora Madrid y ha sido su gran sostén.Manuela Carmena afrontará con 75 años su segunda campaña que, de ser reelegida, la llevaría a acabar el mandato con 79.Hasta el momento, ni la edad ni los problemas de tensión arterial que la llevaron al hospital en octubre de 2016 le han impedido mantener jornadas maratonianas -empieza a trabajar cada día a las siete de la mañana- en las que ha incluido reuniones con jefes de Estado pero también con trabajadores, vecinos o incluso un grupo de adolescentes a los que ha preparado ella misma la comida.Porque quien almuerza en el Palacio de Cibeles sabe que el menú se trae de casa y que a menudo lo elabora ella: cada lunes cocina para sus colaboradores y aprovecha para felicitarles o sugerirles trabajar mejor.Cercana y cariñosa en lo personal, Carmena es también punzante e irónica. Y escudándose en una apariencia de despistada, lanza dardos sutiles si apuntan a sus díscolos y más directos si van a la oposición, a la que desde su sillón de presidenta del Pleno ha reprochado en varias ocasiones poca ética y afán de desgastar al Gobierno en lugar de mejorar Madrid."A la política se viene llorada de casa", le respondió al inicio de legislatura Esperanza Aguirre con una frase en la que aludía a la inexperiencia de Carmena, quien, pese a ser alcaldesa, miraba desde la distancia e incluso con desdén a la clase política. Con su estilo propio, la alcaldesa ha terminado moviéndose en el mundillo como pez en el agua.Carmena ha evitado posicionarse en asuntos de política nacional alegando que no es comentarista, pero cuando lo ha hecho sus palabras no han pasado inadvertidas: en marzo de 2016 reclamó a Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez y evitar así las nuevas elecciones que desembocaron en el Gobierno de Mariano Rajoy.Ajena a los argumentarios -en la campaña de 2015 lamentaba que Podemos se los mandase-, Carmena se prepara sola la mayoría de sus discursos y deja tanto margen a la improvisación que sorprende a veces con sus "carmenadas", que la han llevado a proponer en foros de primera línea desde un concurso para niños de recoger colillas hasta que todos los bares de Madrid usen las mismas servilletas.No obstante, su espontaneidad ha aminorado con el tiempo, y ya en el primer año de mandato anunció que callaría sus ideas para evitar el "chorreo" de la oposición, pese a haberse sentido siempre "feliz" con su "imaginación".Además de la animadversión mutua con los sectores más críticos de su candidatura, la alcaldesa tardó en sentirse cómoda en su papel e incluso se arrepintió al inicio de haberlo asumido, y se ha visto en ocasiones sola y con la sensación de que sus concejales -incluso también los cercanos- no estaban a la altura de su responsabilidad.Si en los primeros pasos de legislatura no lograba imponerse a los suyos, con el tiempo Manuela Carmena fue dando golpes de mano ante las crisis internas hasta cortar cabezas, la más significativa la del responsable de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato (IU), porque la alcaldesa escucha y busca el acuerdo, pero también impone y dicta sentencia.Antes que alcaldesa, Carmena fue activista, abogada laboralista, madre, jueza y fundadora de Jueces para la Democracia, se presentó a las primeras elecciones con el PCE, se salvó de un atentado, fue relatora de Naciones Unidas y de jubilada hizo emprendimiento social, diseñó un juego de mesa y fundó una tienda solidaria en Malasaña.Ahora ha decidido que aguanta. "La abuela", como la llaman sus críticos, se queda al mando. Lourdes Velasco.