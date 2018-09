Maragall viaja a Berlín el miércoles para reabrir la primera Delegación tras el 155

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS

En un comunicado, la Consellería ha concretado que viajará con la delegada del Govern en Alemania, Marie Kapretz, que retomará las funciones que ya desempeñaba antes de la intervención del autogobierno catalán.

Todas las delegaciones que Cataluña tenía en el extranjero fueron clausuradas excepto la de Bruselas y, tras las elecciones, el presidente Quim Torra se comprometió a reabrirlas cuanto antes, para lo que firmó un decreto el 26 de junio para volver a ponerlas en funcionamiento .

En agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió de que presentarían un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de reapertura, aunque por el momento no lo ha presentado.

El conseller explicó que desde la Consellería entendían que no tenían que avisar ni que presentar los informes preceptivos pero no vinculantes al Ministerio del Exterior y al de Hacienda porque no se trataba de una nueva delegación, sino de la reapertura de un órgano que ya existía.

Sin embargo, fuentes del ministerio explicaron el miércoles a Europa Press que a lo largo de este mes de septiembre presentarán el recurso contra la reapertura de las delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.

Por su parte, Maragall apostó por discutir ese asunto en la subcomisión de exteriores que deben mantener representantes del ministerio y de la conselleria, pero que todavía no tiene fecha.

"Si podemos llegar a una convocatoria de esa subcommisión, podemos llegar a hablar tranquilamente y llegar a un acuerdo que evite cualquier gasto inútil. En cualquier caso los delegados estarán trabajando al 120 por ciento", explicó el conseller tras reunir a los delegados en la Conselleria.