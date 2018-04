Maragall (ERC) cree que puede haber gobierno en Cataluña "por poco sensatos que sean" y anima a hacer lo posible

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha destacado que "ya se ha puesto de manifiesto hasta qué punto el Estado intenta evitar todas las salidas normales", en referencia a las candidaturas de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull.

Frente a esta situación, ha indicado, "vamos creando normalidades y ahora estamos a punto, espero, de crear la cuarta sin mayor problema de ponernos de acuerdo" para que "efectivamente sea verdad que antes del 22 de mayo tengamos un gobierno en acción".

Por su parte, se ha mostrado convencido de que "puede haber" gobierno catalán antes de esa fecha, y por tanto evitar la celebración de nuevas elecciones, "por poco inteligentes y sensatos que seamos todos en el Parlament y en el conjunto de los partidos y las instituciones catalanas". "Y, como que puede haberlo, hagamos todo lo posible para que sea así", ha apelado.

En este marco, ha calificado de "cuento de la lechera" la postura de quienes apuestan por "llevar las cosas al límite ahora" y defienden que es "mejor" que no se forme gobierno para que "no se levante el 155 y Rajoy no pueda hacer su presupuesto, y así se produciría una caída del Gobierno en España".

A su entender, no es "un análisis racional" y ha remarcado que sería "muy perjudicial" para los ciudadanos que se "alargará" la vigencia del artículo 155.

En relación a las posibles tensiones entre los partidos del bloque independentista, Maragall ha asegurado "roto no está", pero "lo que somos es distintos". "Construir un proceso como el nuestro, que lleva ya ocho años en marcha y que es transversal, exige que hayan dos polos imprescindibles: unidad y diversidad", ha defendido el diputado, que ha reconocido que algunas decisiones, "incluso esenciales", podrían "llegar a tomarse no necesariamente con el voto favorable" de la CUP.

EN MANOS DE TRIBUNALES EUROPEOS

Por otro lado, se ha referido a la situación del expresident Carles Puigdemont y ha señalado, de manera previa a que se conociera que la Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha solicitado la entrega a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región, que "la cuestión de fondo es que el punto crítico de juicio sobre la cuestión de la relación de Cataluña con el Estado español ya no está estrictamente sometido a la justicia española, sino cada vez más en manos de diversos tribunales europeos".

Asimismo, ha precisado que la situación se ha "internacionalizado no porque fuera un objetivo", sino porque "las cosas han ido como han ido".

"Cuando uno niega una realidad repetidamente y por todos los medios, se excede, destruye su propio sistema judicial, y en alguna medida su propia Constitución, acaba sucediendo esto, que la cuestión se escapa de las manos de quien pretende que no se mueva nada y acaba tendo a parar a manos de gente que lo mira con más distancia, con más ecuanimidad y más capacidad de juicio imparcial", ha planteado.