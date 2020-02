Maragall dice que JxCat y ERC están juntos en la mesa de diálogo y Perpiñán

El diputado y concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha defendido este sábado que están "juntos" con JxCat en la mesa de diálogo con el Gobierno y también en el acto de Perpiñán (Francia), al que ha acudido "mucha gente de Esquerra", ha esgrimido.

Maragall forma parte de la delegación de ERC presente en el acto del denominado Consejo por la República organizado en Perpiñán, al que en cambio no han asistido dirigentes relevantes como el vicepresidente del Govern y coordinador de Esquerra, Pere Aragonès, ni el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Preguntado por la diferencia entre la delegación de ERC y la de JxCat -que está al completo-, Maragall ha respondido que en Perpiñán hoy "hay mucha gente de Esquerra".

Asimismo, ha recordado que durante el acto se escucharán mensajes a través de vídeo de la secretaria general del partido, Marta Rovira (desde Suiza), y del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras (desde la cárcel).

"Hoy lo importante no es ser de Esquerra, es ser Cataluña", ha añadido el concejal, que ha rechazado así planteamientos "divisorios".

"¿Eh que estamos juntos en la mesa de diálogo? Hoy estamos juntos aquí con toda la convicción, tranquilidad y con la fuerza que expresan nuestros planteamientos", ha sostenido.

Ha remarcado que "el mismo mensaje que se da en la mesa de dialogo es el que expresa hoy la ciudadanía" en Perpiñán, que exige "la libertad" de los presos y el "retorno de los exiliados".

En el acto del Consejo por la República participa con todos sus dirigentes JxCat, con el president Quim Torra a la cabeza, mientras ERC ha enviado una delegación más reducida y la CUP no ha asistido al considerar que es un acto partidista de JxCat.

Sí que está presente una de las organizaciones vinculadas a la CUP, Poble Lliure, cuyo portavoz Guillem Fuster ha defendido que lo de hoy "no es un acto partidista" y que la "izquierda independentista y combativa" tenía que estar presente en Perpiñán.

Por su parte, el portavoz de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha puesto de manifiesto que en Francia se pueda celebrar el acto y no en España, a la que ha calificado de estado "no plenamente democrático que no respeta los principios básicos de la libertad de expresión" ni la "inmunidad" de los tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.