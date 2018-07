Maragall enmarca la salida de Pascal de la cúpula del PDeCAT en el proceso de recomposición del centro-derecha catalán

Después de que el PDeCAT haya acordado su inscripción en el proyecto político que impulsa el expresidente Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, Maragall se ha mostrado respetuoso con ese movimiento que ha atribuido a que el espacio del centro derecha en Cataluña se está "recomponiendo". "Busca su propio perfil y su carácter", ha reiterado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Preguntado por la salida de la hasta ahora coordinadora general del PDeCAT y senadora, Marta Pascal, de la dirección del partido, Maragall lo ha considerado "un episodio más" del proceso de recomposición de los exconvergentes. "Sin más, hemos asistido a muchos y este es uno más", ha valorado.

Pascal renunció este sábado a liderar el partido durante la Asamblea Nacional en el que la formación ha escogido una nueva cúpula y hoja de ruta. Pascal consideraba que la exigencia de Puigdemont de simplificar la dirección del partido y dejarla fuera era una "cuestión personal" que atribuía al apoyo del PDeCAT a la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, explicaron fuentes de la dirección a Europa Press.

NIEGA INESTABILIDAD EN EL GOVERN

De todos modos, el consejero catalán ha negado que este proceso haya afectado a la estabilidad del Govern que dirige el presidente Quim Torra. "Estamos en un periodo de cierta intensidad interna, pero la izquierda está muy solidamente situada", ha señalado, defendiendo la unidad de acción en el Govern.

Mientras, ha preferido no entrar a valorar el paso dado por Puigdemont para integrar el PDeCAT en el movimiento Crida Nacional per la República, para Maragall no es una noticia "ni buena ni mala".

"Somos socios activos del proyecto de país, pero eso no significa que seamos uniformes ni iguales", ha remachado Maragall.