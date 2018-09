Maragall da el paso para ser el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona

El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, ha dado hoy un paso adelante y ha confirmado que se presentará a las primarias de ERC para ser el candidato de los republicanos a la alcaldía de Barcelona con una propuesta que combine reivindicaciones sociales y nacionales.

"Mi decisión es Barcelona. Venimos a remover Barcelona, y por eso que hoy inicio convencido el proceso para optar a ser alcalde de esta ciudad", ha anunciado en declaraciones a los medios en el parque del Clot de la capital catalana, un espacio que se inscribe en uno de los barrios de tradición obrera de la ciudad y que para Maragall ilustra lo que es el "corazón" de la urbe.

El pasado 21 de septiembre, el que debía ser candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, el actual líder republicano en la ciudad Alfred Bosch, anunció que renunciaba a encabezar la lista de Esquerra en las elecciones municipales del mayo de 2019, pese a que en marzo había ganado las primarias para optar al puesto.

Incluso desde antes de que se hiciera oficial el paso atrás de Bosch ya se había filtrado que ERC quería situar al actual conseller de Asuntos Exteriores como candidato al Ayuntamiento de Barcelona, una carrera que los republicanos pretenden disputar con sus siglas y, en ningún caso, bajo una lista unitaria independentista.

"Lo que tenemos que saber hacer desde el punto de vista de la unidad es compartir los objetivos que nos unen; compartir los compromisos de acción, de decisión y de mirada hacia adelante para que el país avance hacia la república. Espero que seamos capaces de hacerlo", ha subrayado Maragall.

El veterano político ha admitido que la decisión de aspirar a la alcaldía de Barcelona no ha sido fácil por varios motivos: por la edad, ya que tiene 75 años; porque quería continuar con el trabajo al frente de Asuntos Exteriores, por las dudas sobre si era la figura idónea, por la familia y por "el riesgo de malograr un apellido que es patrimonio colectivo".

Sin embargo, ha precisado que finalmente pesó más la petición que le hizo el líder de ERC, Oriol Junqueras, para que encabezara el proyecto de los republicanos en la capital catalana.

"Si estoy hoy aquí es también porque sé que podemos hacerlo bien, que podemos ganar. Que queremos y podemos ganar", ha sostenido el conseller.

En este sentido, ha precisado que la fórmula para vencer es "sumar la dignidad, la historia, la trayectoria limpia y el pleno compromiso de ERC", además de lo que pueda añadirse de la mano "de la mejor gente de la ciudad", que proceden "de todos los orígenes, sectores y territorios".

Esta combinación, ha proseguido, debe permitir transformar "la incertidumbre del presente en un proyecto creíble" y "el mal humor existente en un estado de ánimo colectivo hecho a partes iguales de exigencia y confianza".

Sobre los problemas de índole social que afectan a la ciudad, el conseller ha afirmado que "asumirá riesgos" para dialogar y negociar con todos los actores que haga falta, con el fin de garantizar los derechos de los más vulnerables.

"Barcelona no se deja reducir por cuatro tópicos simplistas, Barcelona no se explica hoy con ideas y estrategias caducadas. Barcelona no se deja comprar", ha recalcado Ernest Maragall.

Ha defendido también que Barcelona debe ser "capital de Europa", "democrática" y avanzada en la "lucha por la libertad que libra el país".

"Lo haremos desde el compromiso con una idea de justicia que no acepta tener que contar cada día nuestros presos y exiliados. Barcelona, capital de Cataluña, una Cataluña país", ha resuelto.