Maragall reconoce que JxCat y ERC "no han estado a la altura" esta semana

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, ha reconocido que JxCat y ERC "no hemos estado a la altura" durante esta semana, tras las divergencias entre ambas formaciones en el Parlament por el voto delegado de los diputados suspendidos por el TS.

En una entrevista en el programa Preguntes Freqüents de TV3, Maragall ha asegurado que en los últimos días "no hemos estado a la altura en una circunstancia que en sí misma era exigente y compleja, pero eso no es suficiente para justificarnos o para decir "que no es culpa nuestra".

También ha dicho que el juicio contra los políticos independentistas presos "no es el juicio final" y que hay que gestionar la respuesta al juicio a la vez que hay que saber formular objetivos que vayan más allá.

Maragall ha dicho que los independentistas han de "ampliar la mayoría" y que cuando viaja por Europa le dicen que vuelva cuando sean más, cuando tengan "una mayoría clara y definida".

Por otra parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también ha dicho en una entrevista en el diario PuntAvui que es "imperativo que los partidos políticos soberanistas estén a la altura del momento actual y que hablen claro".

Ha asegurado que nadie entiende la polémica sobre la suspensión de los diputados y ha apostado por "poner fin" a esta sensación de "improvisación".