Maratonista que corre "contra Ortega" fue liberado en Nicaragua

El veterano maratonista Alex Vanegas, que todos los días corre en protesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó hoy que fue liberado por la Policía Nacional, tras permanecer varias horas detenido en la cárcel "El Chipote", donde aseguró sufrir torturas.

"Fui capturado, me enviaron a El Chipote, ahí la tortura es física y psicológica", dijo Vanegas a periodistas.

El maratonista, que fue arrestado ayer lunes en Managua por la Policía, luego de haber escapado tras sufrir una captura previa en la ciudad de Masaya, sostuvo que los agentes no le explicaron la razón de la detención, y que "ellos no te preguntan, me recriminaron por correr".

Vanegas, de 61 años, acostumbra correr con una camisa de color azul y blanco, con las frases "Maratón por la justicia" y "Corro para correr a Ortega", impresas en el pecho y la espalda.

Según el corredor, los policías lo amenazaron con lanzarlo "en la Laguna de Tiscapa (ubicada en el fondo de un cráter volcánico junto a El Chipote), y me dijeron también que me iban a tirar al volcán Masaya, esas son amenazas de muerte".

Además denunció tortura física, pues afirmó haber sufrido golpes, tanto al ser capturado como cuando estuvo retenido ayer en El Chipote, una sede de la Policía Nacional donde, según organizaciones humanitarias, se practican torturas.

"Escuchan canciones evangélicas, escuchan los Salmos mientras torturan", se quejó el atleta.

Vanegas se destaca en manifestaciones y calles de Managua por correr con una bandera de Nicaragua y una flor, además de su reconocida camisa de protesta.

Nicaragua atraviesa una crisis en la que organismos internacionales y no gubernamentales cuentan entre 322 y 481 muertos, mientras el Gobierno cifra en 198 los fallecidos.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Ortega negó hoy, en una entrevista con la Agencia Efe, que haya sofocado las protestas con represión, dijo que no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.