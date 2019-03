Marcelino quiere repetir el juego de la primera vuelta, pero ser efectivo

Marcelino García Toral, técnico del Valencia, afirmó este sábado que el objetivo en el encuentro que disputarán este domingo en Girona pasa por repetir el buen partido de la primera vuelta en Mestalla, pero ser más efectivos que entonces, cuando perdieron en casa por 0-1, en la única derrota local de la Liga.

"No nos podemos confiar. En casa hicimos un gran partido y no nos dio ni para empatar. Hay que repetir las sensaciones, pero marcar goles", dijo el técnico del Valencia, quien confirmó que habrá rotaciones respecto al equipo que jugó el jueves ante el Krasnodar en Liga Europa, aunque no los concretó.

"Todos los jugadores están a un buen nivel y los tres que se han quedado fuera -Lato, Kaing In Lee y Rubén Sobrino- se merecen estar en la lista. Estas decisiones forman parte de las dificultades de la labor de los entrenadores", continuó.

A pesar de tener en cuenta que el Girona ha sido mejor a domicilio que en su campo, tal y como indican los números, Marcelino señaló que siempre prefiere jugar en casa antes que hacerlo a domicilio.

"Están en un buen momento tras una racha negativa y en una situación cómoda, pero, con el máximo respeto, nuestro objetivo es ganar el partido", indicó.

Cuando se le preguntó por los tres próximos partidos de Liga indicó que el encuentro de la Liga Europa en Krasnodar sí que puede ser definitivo porque pueden quedar fuera de la competición, pero que en la Liga habrá pelea hasta el final con independencia de los resultados inmediatos, Por eso pensamos solo en el Girona", agregó.

"Confirmar fuera de casa lo mostrado ante el Athletic de Bilbao en Mestalla y lograr una segunda victoria seguida sería muy bueno", indicó.

También aludió a la situación de Gonçalo Guedes, que fue silbado en el partido del jueves ante el Krasnodar, y admitió que tras el regreso después de estar lesionado "las cosas no le salen como todos quieren".

"Es lógico que se impaciente y nosotros debemos intentar que tenga calma para que todo vaya por donde debe ir. Tiene capacidad, talento y actitud y, además, es noble, sencillo. Con todos estos valores, la mejoría es cuestión de tiempo", indicó.

Respecto a la conversación mantenida esta semana en Valencia con el máximo accionista del club, Peter Lim, indicó que fue una reunión muy similar a las anteriores, en la que le había mostrado "cercanía, afecto y confianza".

"Hablamos de fútbol y entramos en detalles que no puedo explicar por respeto", concluyó el técnico asturiano del club valenciano.