Marco Rubio destaca el "consenso" en América Latina a favor de la democracia

El senador estadounidense Marco Rubio se mostró hoy satisfecho por el "consenso" que dijo haber encontrado entre los países de América Latina sobre la necesidad de prestar ayuda a la población de Venezuela y la de reforzar la institucionalidad democrática en el continente.

Rubio, que compareció hoy ante los medios en el marco de VIII Cumbre de las Américas, dijo llevarse de esta visita una "buena impresión a nivel regional" tanto por el apoyo que ha encontrado a la democracia como al pueblo de Venezuela, negándose a calificar como "elecciones" el proceso electoral que se celebrará en mayo en ese país.

"Todos se han comprometido a ayudar a ese pueblo", dijo el político estadounidense, que destacó que no sólo lo ha encontrado para los emigrantes que están saliendo sino también para la población que se encuentra "dentro" del país.

En ese sentido, matizó que ha hallado en la Cumbre "un deseo de poner fin a la situación de Venezuela" y que por lo tanto "está satisfecho con la dirección que ha tomado" el encuentro de Lima.

Rubio, senador por el Estado de Florida y uno de los políticos más conservadores del "Tea Party" republicano, no precisó con qué líderes de la región se había reunido la delegación del Congreso que encabezaba, pero entre ellos estaba el presidente argentino Mauricio Macri, según informó la Casa Rosada.

Acompañado por los congresistas Paul Cook y Carlos Curbelo, ambos de su partido, Rubio defendió la necesidad de una política regional para poner fin a la crisis venezolana, aprovechando el "consenso emergente por la democracia" y "por apoyar a pueblos oprimidos".

"Hay consenso a favor de la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos", sentenció el senador estadounidense antes de pedir la aplicación de "un único estándar en las Américas".

Y manifestó su deseo de que, en estos momentos de "cohesión" regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) "tome una nueva fuerza dentro de la región".

Sobre el proceso electoral venezolano, valoró que el proyecto previsto por el régimen del presidente Nicolás Maduro "no es una elección" en sí misma porque no es "democrática" y por tanto "no es legítimo".

El vicepresidente Mike Pence que también se encuentra en la Cumbre de las Américas, reveló hoy que EE.UU. no reconocerá el resultado de las elecciones venezolanas por considerar que son "fraudulentas".

Preguntado por los medios acerca de la política arancelaria de Estados Unidos, Rubio se pronunció a favor de que medidas restrictivas y sanciones sean dirigidas "contra los países que abusan" de ellas "y no contra países amigos".