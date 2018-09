En Marea avisa que su apoyo al Gobierno depende de que Montón aclare máster

El portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha advertido hoy al Gobierno de que no podrá mantener su apoyo al Ejecutivo mientras la ministra de Sanidad, Carmen Montón, no aclare todas las dudas sobre su máster, y si no lo hace pedirán, a través de Unidos Podemos, su dimisión inmediata.

Gómez-Reino, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado que Pedro "Sánchez y su Ejecutivo" tienen que actuar y que si en las "próximas horas" no hay unas explicaciones claras de Montón no podrán apoyar a un Gobierno que tiene una ministra que no aclara su currículum.

"Nos parece imprescindible que se aclare el currículum de la ministra, no podemos apoyar a una ministra que no aclara su currículum y Sánchez y su Ejecutivo tienen que proceder", ha avisado.

Sobre el caso del máster de Montón, desde IU, la diputada Eva García Sempere, que ejercerá de portavoz durante las cinco semanas que Alberto Garzón va a disfrutar de su permiso de paternidad, ha dicho que la ministra "cada vez que interviene y da explicaciones, preocupa" y que, "llegado el caso", su grupo pedirá su dimisión.

No obstante, de momento IU esperará "a la comparecencia en sede parlamentaria" que ha solicitado Unidos Podemos y que cree que debería ser convocada "lo más rápido posible".