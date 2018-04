En Marea defiende que "el debate en público" que vive sirve para "contraponer" su "modelo de ética" al del PP

El portavoz de En Marea, Luís Villares, cree que llevar a lo "público" los debates internos sobre casos relacionados con la "ética", como el de la diputada Paula Quinteiro o el del dimisionario Juan Merlo, sirven para que la ciudadanía pueda "contraponer" los "modelos de ética abismalmente diferentes" que, a su juicio, tienen En Marea y el PP.

En una comparecencia celebrada este lunes, en víspera de que se cumpla un mes de los hechos en los que se vio envuelta la parlamentaria Paula Quinteiro y que han generado una crisis interna en el seno de En Marea; su portavoz, Luís Villares, ha evitado responder sobre este asunto y si finalmente se convocará una consulta a las bases sobre la continuidad de la parlamentaria en caso de que no decida renunciar a su acta, como pide Villares y la dirección política del partido instrumental.

De este modo, como ya hizo el pasado lunes, Villares se ha remitido a que ese extremo será evaluado cuando Quinteiro "tome la decisión" definitiva. Además, ha confirmado que, por el momento, no es efectiva la renuncia del diputado Juan Merlo porque está pendiente de trámites "administrativos" y que todavía no ha hablado con la persona que pasaría a ocupar el escaño dejado por el exsecretario de Organización de Podemos Galicia, acta que correspondería a Julia Torregrosa, también de la formación morada.

Villares ha sido cuestionado sobre la actitud de Merlo en la mañana del viernes, cuando se hizo público que no era ingeniero, como así reflejaba su perfil parlamentario. Juan Merlo compareció dos veces ante los medios para ofrecer explicaciones pero no anunció su dimisión; renuncia que sí presentó públicamente en una tercera cita con los periodistas en los pasillos del Pazo do Hórreo al filo del mediodía del viernes.

"ÉTICA" EN EL PP Y EN MAREA

"Lo importante de los procesos de reflexión de las personas es cómo acaban", ha declarado este lunes Villares, que ha apuntado que el gesto de Merlo "dejó en un lugar muy alto la ética de En Marea".

A renglón seguido, el magistrado lucense ha teorizado con que decisiones como la del exsecretario de Organización de Podemos Galicia ponen de manifiesto "que existen dos modelos de ética: el de En Marea y el del PP".

Así, ha apuntado que el caso de las supuestas irregularidades cometidas por la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la obtención de un máster por la URJC "no tiene que ver con el de Merlo" porque en el de la mandataria autonómica "existen indicios de delito".

No obstante, ha rescatado "casos idénticos" registrados en las filas populares "de Galicia, no hay que irse a Madrid" en los que, según Villares, el partido de Feijóo no actuó con "transparencia", como en el de la alcaldesa de Mos (Pontevedra), Nidia Arévalo, --"que se inventó una titulación en Químicas"-- o el de la diputada nacional por Ourense Ana Vázquez Blanco --"a la que le aparecen y desaparecen los másteres"--.

Villares dice sentirse "orgulloso" de que los debates de En Marea se den "en público" porque, a su entender, la ciudadanía "puede contraponer muy bien los distintos modelos de estar en política que existe en Galicia".

Para concluir, como ya ha hecho en diferentes ocasiones desde el estallido del caso de Quinteiro, el portavoz rupturista ha reiterado que el partido instrumental "saldrá reforzado" cuando se cierre definitivamente el asunto.

"LA ÉTICA ES INDIVIDUAL"

En relación a los "modelos éticos" planteados por Villares, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha replicado que la ética "es individual". "Cada uno la aplica y ya estamos viendo la que aplica cada uno", ha reflexionado, después de advertir, contundente: "A mí los criterios éticos del juez villares no me sugieren ninguna reflexión".

Para acabar de completar su respuesta, al término de la rueda de prensa, Puy ha recurrido a una cita de San Francisco de Asís sobre la humildad, que reza: "La humildad es la confesión sincera de la verdad y, todo cuanto uno es, es lo que es ante los ojos de Dios".