En Marea ve "inadmisibles" los presupuestos, que son "un golpe en la cara a Feijóo" y "castigan a Galicia entera"

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que ha presentado este lunes el Gobierno en la Cámara baja es "absolutamente decepcionante" e "inadmisible".

Según informa el partido instrumental, las cuentas de este ejercicio, que contienen una bajada de un 19% para la Comunidad gallega, suponen "un golpe en la cara" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y un "castigo" para "Galicia entera".

"Con tanta necesidad de inversiones, de conexiones ferroviarias, digitales y portuarias, es absolutamente decepcionante. Faltan muchas propuestas que En Marea presentó con la 'Axenda Galega do Cambio'. Estamos muy lejos de estos presupuestos, hacemos un llamamiento al PSdeG, porque Galicia tiene problemas gravísimos que deben ser solventados", afirma la diputada.

Así, Díaz dice ser "consciente" de que la inversión en Galicia baja "por el fin de las principales obras del AVE", si bien asevera que "no pueden verse reducidas otras partidas que nada tienen que ver" con la alta velocidad ferroviaria.

No obstante, En Marea celebra que estas cuentas "contemplan cuestiones cruciales y positivas" para los gallegos, ya que el Grupo Confederal de Unidos Podemos, del que forma parte, "arrancó al Gobierno un salario mínimo histórico" que sube hasta los 900 euros, y permiten la "revalorización de las pensiones".

Además, Díaz destaca que en materia de violencia de género y de dependencia "se cumple una buena parte de lo acordado" con el Ejecutivo "y requerido por En Marea", lo que conlleva "un pequeño incremento en las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento del Pacto de Estado".

Sin embargo, alerta que "siguen encontrando enormes carencias en materia de igualdad entre hombres y mujeres, violencias sexuales, políticas LGTBI o en igualación de permisos".

ANOVA CRITICA LA "FALTA DE CONTUNDENCIA" DEL GOBIERNO

Por otra parte, Anova denuncia en un comunicado la "falta de contundencia para defender las mayorías sociales y los intereses de Galicia" en la propuesta de los PGE.

Según propone la formación rupturista, "solo apoyándose en las fuerzas que hicieron posible el triunfo de la moción de censura e impulsando medidas sociales avanzadas y transformadoras", el Gobierno podrá "crear un auténtico dique de contención que impida el avance" del trío PP, Ciudadanos y Vox.

El partido liderado por Antón Sánchez insiste en que las medidas incluidas en la 'Axenda Galega do Cambio' deben ser atendidas por el Ejecutivo socialista, por lo que pide "que se impliquen en la búsqueda de acuerdos parlamentarios en cuestiones que hoy son absolutamente prioritarias".

Anova valora que "la mayor parte de la inversión vuelve a ir un año más para las obras de finalización del AVE" en la Comunidad. No obstante, asevera que ello "no es razón suficiente" para que las cuentas "no incrementen sus inversiones para combatir las desigualdades sociales y paliar déficits históricos en la dotación de servicios".

"El resto se reduce de 187 millones de euros, en los últimos presupuestos del Partido Popular, a 141, dejando fuera intervenciones que entendemos fundamentales", advierte el partido.