Margallo y Almunia coinciden en ver la inestabilidad política internacional

Los exministros José Manuel García-Margallo y Joaquín Almunia han coincidido este martes en advertir de la situación de inestabilidad política en el ámbito internacional, especialmente en la Unión Europea, ante riesgos e incertidumbres como los que plantea la salida del Reino Unido o "brexit".

Ambos políticos han compartido esta mañana protagonismo en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo en A Coruña, titulada en esta ocasión “Ganar el futuro en un mundo global” y en la que han analizado los retos y oportunidades de diferentes sectores y regiones españolas para los próximos años.

“Nos han invitado a dialogar entre nosotros y responder a las preguntas de los asistentes del ámbito empresarial de A Coruña y de Galicia”, ha precisado Almunia, que, sobre la situación económica, ha referido que el PIB sigue creciendo “pero ya no tanto como antes”.

En ese sentido, ha señalado que la expansión económica se enfrenta a escollos como el "brexit" con “consecuencias difíciles de evaluar” después de la dimisión de la primera ministra británica, Theresa May.

La marcha de May complica la viabilidad del principio de acuerdo firmado para solucionar temas como el estatuto de los británicos residentes fuera del país o de europeos viviendo en Reino Unido, así como el espinoso asunto de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda

García-Margallo ha sido más tajante al sentenciar que “el acuerdo que se firmó entra la Unión Europea y May no vale, es papel mojado”, y que “ahora no hay reglas del juego” ni “partitura en esta obra”, por lo que se abre una “época nueva” en la que es preciso “ser muy certeros en el diagnóstico y muy flexibles en las soluciones”.

Para Almunia, “estamos entrando en un terreno desconocido” en el que no se sabe ni quién será el interlocutor británico ni si habrá nuevas elecciones en el Reino Unido antes de que se haga efectiva la salida del Reino Unido,

Almunia, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea, ha expresado su esperanza de que “con el nuevo cambio político” los británicos decidan “pensárselo mejor y darse un tiempo” para llevar a cabo su salida de la Unión Europea.

Asimismo, el político que portó las carteras de Trabajo y de Administraciones Públicas en diferentes gobiernos de Felipe González, se ha mostrado confiado en que no habrá otros miembros de la Unión que sigan la línea marcada por los británicos “a la vista del desastre” que ha sido para estos toda la negociación del brexit.

Por su parte, García-Margallo ha reflexionado en un tono más general sobre el estado de la Unión Europea y ha observado que tras una “época de cambios, ahora estamos en un cambio de épocas en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, lo que genera “inestabilidad en todo el mundo”.

El responsable de Asuntos Exteriores en los Ejecutivos de Mariano Rajoy ha señalado que existe “una pugna entre lo que llamamos democracias liberales y democracias iliberales” que tiene su reflejo en las “guerras comerciales” que mantienen países como China y Estados Unidos.

Del mismo modo, ha considerado que el Parlamento Europeo al que acaba de volver “nada tiene que ver” con el que dejó hace años, época en la que “todo se resolvía más o menos con un acuerdo entre los dos grandes grupos” del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas.

Esa situación “ya no es posible porque han entrado partidos muy euroescépticos, muy eurófobos” y que obligan a pactar también con los liberales y con los verdes, ha apuntado.

Entre los retos a afrontar en el futuro, García-Margallo ha destacado especialmente la “seguridad”, toda vez que “Estados Unidos han decidido que ya no quieren ser más el sheriff del condado” y que la propia ola de migrantes “provocó una crisis sin precedentes en Europa” en la que medraron fuerzas extremistas.