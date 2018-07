Margallo: "Casado va a tener enormes presiones para ir a una candidatura de unidad que sería artificial"

El exministro de Exteriores y hasta ayer candidato a presidir el PP, José Manuel García-Margallo, asume que Pablo Casado "va a tener enormes presiones para ir a una candidatura de unidad" con Soraya Sáenz de Santamaría. En una entrevista en Al Rojo Viva, ha censurado además esa integración. "Sería artificial, un cierre en falso".

García Margallo ve factible que la candidata más votada incluso le "ofrezca la presidencia [a Casado] y se quede ella con la secretaría general con tal de conseguir esa candidatura si calcula que se puede quedar fuera de todo". El exministro considera que Sáenz de Santamaría puede ceder hasta estos términos para que Casado "no dé el combate".

Mientras, el segundo candidato más votado ya habría empezado la ronda de contactos para solicitar el apoyo a los candidatos que se quedaron fuera en la primera vuelta. "Me pidió apoyo", ha dicho el exministro, que ha aplazado su decisión a que haya un "debate de ideas". Solo entonces se manifestará.

Casado parte ahora como "favorito" –pese a que no ha recabado el mayor número de votos– por el contexto que le rodea, según García-Margallo. El largo enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría y Cospedal, al que no ha hecho referencia el exministro, podría girar la veleta en favor del exvicesecretario, a quien le ha pedido que no "retroceda ni para tomar impulso".