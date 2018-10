Margallo (PP) y Rubalcaba (PSOE) avisan de que los "vientos" favorables de la economía española pueden desvanecerse

García Margallo ha aseverado que "la desaceleración económica se va a producir porque los vientos de cola están amainando" y ha apuntado que los tipos de interés subirán en la UE, por lo que las condiciones de financiación serán más duras.

En España hay, además, una "incertidumbre presupuestaria" porque "nadie sabe cómo van a ser los Presupuestos" Generales del Estado, no se ha aprobado el techo de gasto y "no está claro" cómo se van a financiar los incrementos anunciados en algunas partidas.

García Margallo ha considerado que "el sistema económico español no da más de sí" y ha recordado que los salarios, "muy bajos", no pueden subir si antes no aumenta la productividad, recomendando un modelo económico basado en la exportación, el talento, la formación y la innovación.

CENTRALIDAD

Por otra parte, José Manuel García Margallo ha opinado que el PP debe "tener cuidado" de "no abandonar la centralidad política" porque "las elecciones se ganan desde el centro y todo lo que sea salirse de ese espacio es un camino seguro a la pérdida de las elecciones".

También ha dicho que "va a haber una alianza de izquierdas", mencionando el caso de Cataluña y de la ciudad de Barcelona, por lo que ha apostado por una "refundación de todo el centro derecha, una nueva Unión de Centro Democrático entre PP y Cs", aunque se ha sentido "una voz solitaria en el desierto".

El exministro de Exteriores ha dicho también que "en Cataluña hay un golpe de Estado" y ha tildado de "simpleza" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, diga que no lo hay por no haberse producido un alzamiento en armas. Ha pronosticado que habrá "un calentamiento en la calle impresionante" ante el juicio a los presos independentistas catalanes.

ARABIA SAUDÍ

Margallo ha valorado, asimismo, la crisis de Arabia Saudí, explicando que hay un conflicto entre el compromiso con los derechos humanos y los intereses y ha resaltado la "enorme importancia" de aquel país en el mundo "porque la mayor inestabilidad que tenemos en el planeta está en Oriente Medio y va a ser durante mucho tiempo".

Además, ha continuado, hay un conflicto entre las dos ramas del islam y en el mundo sunita hay otro conflicto de liderazgo entre Arabia Saudí y Turquía, donde "no es casualidad" que se haya producido el caso Khashoggi. A esto se une el proceso de reformas que ha emprendido el príncipe Salman, "relativo pero importante".

"España tiene intereses", ha observado García Margallo, quien ha comentado que "desde el punto de vista español las exportaciones son muy importantes, pero mucho más en materia de infraestructuras", como el metro de Riad o el programa saudí de desalinización del agua.

El exministro ha considerado que "España debe mantenerse en la corriente de la UE, no tomar decisiones unilaterales" y la UE ha de esperar a que "se desvele lo que ha pasado" en el caso Khashoggi.

"Choca la postura del PSOE, que dice una cosa en la oposición y otra en el Gobierno", ha añadido, abogando por "equilibrar" el compromiso con los derechos humanos y la defensa de los intereses nacionales y el empleo.

MÁS DESIGUALDAD

Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que España tenía una economía con "los pies de barro o cemento" cuando comenzó la crisis, que tuvo un inicio internacional, reponiéndose antes Estados Unidos que la UE, que promovió una "austeridad a ultranza", considerando que "nos pasamos en la dosis".

Ha alertado del "crecimiento de la desigualdad" durante estos años, resultando especialmente afectados los jóvenes y los mayores de 50 años, a lo que se suman las crisis política, social y territorial en el caso de España.

Pérez Rubalcaba ha advertido de que "la gente no siente la recuperación" porque esto significaría "volver a tener lo que tuvo y no lo tiene", alertando de la "fractura generacional tremenda", con sueldos de 600 euros y contratos temporales y por horas junto con sectores estables y cualificados.

Ha defendido medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del salario mínimo interprofesional, y ha considerado que "no corren los tiempos para las bajadas de impuestos".

Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que lo peor de la crisis económica ha pasado y que "tenemos un gran país", aunque ha animado a no soslayar algunas reformas, como la mejora del sistema educativo.