Margallo exige a Sánchez fijar por escrito que cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar debe tener visto bueno de España

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, ha asegurado que el PP apoya al Ejecutivo socialista en su veto sobre el 'Brexit' por Gibraltar, pero le ha exigido que no vuelva de Bruselas el domingo sin fijar por escrito que cualquier acuerdo futuro sobre el Peñón deberá contar con el visto bueno de España. Así, ha alertado de que el Gobierno no puede permitir que le "cuelen una declaración política" sin valor vinculante.

Así se ha pronunciado en un momento en que el Ejecutivo del PSOE ha subrayado que mantiene su oposición al acuerdo del 'Brexit' por Gibraltar y que defenderá los intereses de España durante el Consejo Europeo del próximo domingo, que deberá avalar el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre la retirada.

En declaraciones a Europa Press, Margallo ha censurado que de espaldas a España se haya cambiado a última hora el borrador de acuerdo de retirada del Reino Unido en lo que se refiere a Gibraltar, obviando la orientación aprobada por el Consejo Europeo del 29 de abril de 2017 acerca de que "ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse sin acuerdo del Reino de España y el Reino Unido".

DEJAR CLARO QUE "NO ES NO"

Por eso, el exjefe de la Diplomacia española ha avisado a Sánchez de que "en ningún caso puede volver de Bruselas con una declaración política bajo el brazo" porque una declaración política, ha proseguido, "nunca puede prevalecer sobre un acuerdo político vinculante".

"Si intentan colarnos una declaración política, eso no resuelve el problema", ha abundado, para reclamar a Pedro Sánchez que haga valer su actual posición de voto en un "no es no" mientras no quede claro en el texto que cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar debe tener el visto bueno de España.

En esta tesis, ha proseguido, el PP está "completamente" con el Gobierno. "Por su puesto que España tiene que negarse a respaldar un acuerdo que arruinaría la posibilidad de recuperar la soberanía sobre el Peñón. El PP va a respaldar al Gobierno", ha garantizado.

"NO ESTAMOS PARA JUEGOS DE TRILEROS"

Eso sí, Margallo ha recalcado que "esto es un tema muy serio". "No estamos para juegos de trileros. Intentar pasar gato por liebre en esta cuestión sería intolerable. Bromas las justas", ha advertido al Gobierno socialista.

A la "cadena de errores" cometidos durante las negociaciones, según Margallo, se une la falta de transparencia con la que se ha conducido el Ejecutivo a lo largo de este proceso, sin informar a los partidos y a la opinión pública en "una cuestión de Estado". "Es intolerable que se haga en el cuarto oscuro", ha censurado.

Finalmente, el extitular de Exteriores ha subrayado que "no tiene sentido" que en este momento que se está negociando un tema tan "importante" que abre "una oportunidad histórica desde el Tratado de Utrech" de 1713, Sánchez esté de viaje en Cuba en vez de estar en Bruselas recabando el apoyo de otros países europeos a la "reivindicación de España".