Margallo: "He dedicado toda mi vida a esto y no estaba dispuesto a ver cómo este barco naufragaba"

"He decidido presentarme porque España y el partido están en una situación absolutamente excepcional, por primera vez ha habido en España una moción de censura que ha triunfado y eso nos tiene que obligar a reflexionar por qué se ha producido esto", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, ha insistido en que si está haciendo esto es porque "defiende unas ideas" y "es una buena ocasión para que el partido se replantee que o el PP regenera el centro derecha o el centro derecha lo regenerarán otros".

Por otro lado, ha criticado que la moción de censura haya dado lugar a "un gobierno apoyado por 22 fuerzas políticas que difieren absolutamente en todo" y ha asegurado que, de este modo, "ni hay ni puede haber coincidencia", lo que impide la puesta en marcha de nuevas medidas.

PROPUESTAS DE MARGALLO

Asimismo, ha recalcado algunas de sus propuestas para España como son la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica, la creación de leyes para las infraestructuras y para la lengua o una reforma de la Constitución que respete la unidad de España y que aclare "lo que se discute o lo que no" puesto que, según ha defendido, el PP "no discute el tema de que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte" ni "concede privilegios a algunas CCAA".

Para ello, su objetivo es "abordar los temas de España desde el PP, que sigue siendo el partido mayoritario, con pactos transversales con todas las fuerzas políticas", aunque ha lamentado que el resto de formaciones no salgan de la "arena política" para impulsar iniciativas conjuntas "como ya se hizo en 1978 en la redacción de la Constitución".

"Hay que hacerlo de tal forma que el resto de las fuerzas políticas entiendan que no intentamos sacar una rentabilidad electoral en perjuicio de sus formaciones" ha añadido.

DOS VIUDAS Y UN HIJO ADOPTIVO

En cuanto a las otras candidaturas a liderar el PP, Margallo se ha preguntado si las reformas mencionadas anteriormente "las pueden hacer las personas que han llevado al partido a esta moción de censura y que han provocado la desafección de los militantes con la formación".

"Aquí hay unas elecciones internas con las dos viudas y el hijo adoptivo de Mariano Rajoy y yo soy el hermano separado que sigue manteniendo una relación fraternal con Rajoy pero que ha mantenido sus discrepancias antes, durante y después de ser ministro", ha aclarado.